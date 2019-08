Sólo 4 de 10 argentinos usan siempre el casco

134498

Información General Encuesta nacional

Si bien la mayoría entiende la importancia del casco, sólo cuatro de cada diez argentinos aseguran usarlo siempre al conducir o viajar en una moto, según una encuesta realizada por el Observatorio Vial de la Cecaitra (cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial), en un sondeo en más de 750 hogares de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.



En primer lugar se consultó a qué tipo de riesgo se expone un motociclista que no usa casco. Allí, casi el 100% reconoció el peligro de no usar el elemento de seguridad: para el 87% el riesgo es muy alto y el 9% que es alto. El resto eligió las opciones bajo (1%); muy bajo (2%) y no presenta riesgos (1%).

A los entrevistados que dijeron ser conductores de moto, se les consultó sobre el uso que ellos hacían del casco. Sólo 4 de cada 10 dijeron usarlo siempre (42%). También 4 de cada 10, admitieron conducir "casi siempre" con el casco puesto. El resto admitió que "nunca" (10%) o "casi nunca" (4%) lo usaba.

A los conductores además se les consultó sobre si alguna vez habían sufrido un accidente mientras conducían su moto. Más de la mitad dijo haber sido protagonista de un siniestro vial: el 14% un hecho de gravedad y el 41% un accidente que no fue de gravedad. Los demás (45%) no habían sufrido ningún siniestro.

"Es un buen indicio que la gente reconozca la importancia del uso del caso. Es un instrumento de seguridad imprescindible para conducir un motovehículo. Frecuentemente se ven en las calles conductores que llevan el casco en sus brazos, con el peligro que ello implica. Es necesario que todos los motociclistas sean conscientes del riesgo que representa conducir sin esa medida de seguridad", expresó Facundo Jaime, vocero de la Cecaitra a través de un comunicado.

Allí se expresa que según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el 2018, fallecieron en la Argentina 5.366 personas, de las cuales el 43.8% se transportaban en motovehículos; el 27,6% en automóviles; el 11,9% eran peatones y el 3.7% ciclistas.

"Las estadísticas nos obligan a seguir trabajando en la concientización, para generar conciencia vial. Que solamente 4 de cada 10 motociclistas admita usar siempre el casco, es el dato que nos debe alarmar para continuar desde la Cecaitra con campañas que logren conductores responsables para poder tener un tránsito más seguro y sin víctimas que lamentar", finalizó Jaime.