Docentes evalúan pedir la cláusula gatillo mensual ante nuevo escenario económico

Política

Los docentes que integran el Frente de Unidad Bonaerense (FUDB) evalúan por estas horas reclamar al Gobierno de María Eugenia Vidal que la cláusula gatillo se active mensualmente por el impacto en el bolsillo que tendrá la devaluación ante el nuevo escenario económico.



Así lo confirmó la secretaria gremial adjunta de Suteba, María Laura Torre, quien adelantó que el FUDB se reunirá entre el miércoles y el jueves de esta semana para discutir esa propuesta y llevarla al Gobierno.



Cabe recordar que luego de un arduo proceso de negociaciones en un tenso conflicto, los docentes finalmente acordaron con el Gobierno un aumento del 15,6% en concepto de recomposición del sueldo perdido en 2018 y un ajuste salarial automático cada tres meses equivalente a la inflación 2019.



No obstante, el nuevo panorama económico que podría tener fuerte impacto en los salarios del próximo mes, podría inaugurar un nuevo reclamo: que la cláusula pase a ser mensual en lugar de trimestral.



"En lo que fue una pelea muy desigual en la que el Gobierno maltrató como nunca antes a docentes y alumnos, nosotros conseguimos la cláusula gatillo trimestral, así que deberemos discutir con el Frente Gremial y anticiparnos para discutir la cláusula mensualmente", dijo ayer Torre en declaraciones a C5N.



Del mismo modo, el titular de Udocba, Miguel Díaz, señaló que "los docentes no están cubiertos con la cláusula gatillo" y señaló que los educadores no lograron recuperar aún lo perdido en 2018. (DIB)