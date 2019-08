Los problemas en el escrutinio provisorio: en Olavarría contaron 5 mil electores menos

134536

Política El error en el recuento de votos perjudicó a todos los competidores de las PASO

La suma de electores locales en las mesas computadas, según los datos del sitio oficial apenas supera los 89 mil. Al igual que en todo el país, el error en el recuento perjudicó a todos los partidos en las PASO locales.

La forma de carga de los datos en el sistema mediante el cual se llevó adelante el escrutinio provisorio de las PASO arrojó dudas al presentar datos con votos en cero en numerosas mesas a lo largo del país, más que el promedio habitual. Rápidamente debe aclararse que la irregularidad afectó a todos los competidores por igual: no fue tendencioso y el resultado de las elecciones no se verá modificado en gran medida. Esta situación también se verificó en Olavarría e implicó que no se contabilizaran unos 5 mil votos, según los datos a los que accedió EL POPULAR.

Especialistas en temas electorales, politólogos y referentes de partidos políticos habían expuesto sus preocupaciones respecto del funcionamiento del sistema contratado y también apuntaron contra la empresa, la venezolana Smartmatic, a la que el Ministerio del Interior de la Nación asignó la tarea. Estas expresiones se plantearon públicamente e incluso llegaron a la justicia con la intervención de la Cámara Nacional Electoral en los días previos a las Primarias.

Entre los numerosos aspectos técnicos que se plantearon -tanto legales como tecnológicos-, el especialista en informática Javier Smaldone había señalado que para el escrutinio, la empresa a cargo del servicio había dispuesto que "ante un dato ilegible o incompleto (un valor faltante)" los operadores del sistema debían "ingresar un 0 (cero). No se deja constancia de que el operador tomó esa decisión y completó el telegrama, por lo que no se informa esa situación".

De esta manera, es que se registraron como sin votos los datos de aquellos telegramas en los que el valor era realmente cero, aquellos en los que no se entendía qué habían anotado las autoridades de mesa y aquellos en los que se había omitido la información. Y no quedaba en el sistema una forma que permitiera diferenciar los casos ya que todos se registraron de la misma manera.

¿Qué pasó finalmente? La cantidad de datos en cero resultó llamativamente alta y terminó por despertar sospechas más allá del sistema de escrutinio.

El politólogo Luis Romero dio a conocer en su cuenta de la red social Twitter que "en los 98.834 telegramas cargados Juntos por el Cambio tuvo 2.904 con 0 votos, Frente de Todos tuvo 2.768 con 0 votos y Consenso Federal tuvo 4.060 con 0 votos". Analizó lo sucedido en las principales cinco provincias y comparó también las cantidades de telegramas que mostraban de 1 a 5 votos por partido.

Tras su estudio de los resultados, Romero reafirmó que "puede haber habido irregularidades con tantos telegramas con cero votos" pero, subrayó luego que, "les pasó casi en la misma proporción a las dos principales fuerzas". Con esto buscó despejar dudas en cuanto a la posibilidad de un "fraude" por parte de alguna fuerza en competencia, tal como habían salido a expresar altos dirigentes nacionales del oficialismo. El politólogo señaló que "de ninguna manera son irregularidades que pudieran siquiera cambiar significativamente el resultado, porque todos sufrieron el mismo fenómeno".

