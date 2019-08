El mercado inmobiliario local, inmovilizado tras lo que sucedió en el plano económico

134572

Información General

Las ventas de propiedades dolarizadas son nulas. La devaluación provocó fuertes complicaciones en los precios finales al momento de llevar a cabo dichas operaciones. Incertidumbre sobre lo que puede suceder con los alquileres.

Como todos los sectores del mercado, la fuerte devaluación y la suba del dólar provocó más de un dolor de cabeza. Y el sector inmobiliario olavarriense, precisamente, no fue ajeno a este contexto y sintió las repercusiones, las cuales causaron un fuerte parate de dicha actividad en la ciudad.



La suba del dólar -superó los 60 pesos y luego bajó levemente- hizo un fuerte ruido en los diferentes mercados de la economía argentina. El inmobiliario fue uno de ellos, un sector que por otra parte viene golpeado debido a lo que está sucediendo hace tiempo -sobre todo en los alquileres comerciales- y que durante éstos días sintió mayores complicaciones a las que venía arrastrando en lo que refiere a ventas y compras de propiedades.



Como lo confirmaron las fuentes consultadas, las ventas de propiedades se realizan mayoritariamente con dólares. Y aquí surgieron las principales dificultades: aquellos que ahorraron en pesos, se les hizo imposible llegar al valor de una propiedad dolarizada tras la fuerte devaluación. En consecuencia, las ventas de propiedades, que ya estaban complicadas, sufrieron por éstos días un golpe más profundo.



"No tenía sentido abrir el negocio para ventas durante la semana pasada porque se complicó todo", comentaron desde la Inmobiliaria Barsi-Bruni. "Tampoco se pudo salir a tasar porque no tenemos valor de referencia de las propiedades; no sabemos cuál es la realidad del dólar, la gente no sabe a qué precio vender y nosotros tampoco sabemos qué decirles", agregó el martillero Santiago Barsi.



"El mercado inmobiliario está detonado por dos cuestiones; el que tiene dólares no quiere comprar porque está esperando si aumenta o no, y el que tiene pesos está desesperado por comprar pero nadie quiere vender o no llega por lo que aumentó el dólar", comentó el martillero Alberto Offidani.



"Durante la última semana, la mayoría de los propietarios dejaron todo en stand by hasta que se acomode el panorama, los constructores que vendían al pozo con algún interés también están sin vender, y los plazos fijos siguieron aumentando, complicando nuestras posibilidades de venta porque no conviene", agregó el representante de la inmobiliaria Offidani-Guido.



"Por ahora estamos viendo qué pasa ésta semana y la otra con el tema dólar; en Olavarría hay mercado en dólares de casas en particular o propiedades en microcentro, pero el resto tratamos de manejarnos en pesos y ajustar porcentaje en pesos", explicó Santiago Alloggia cuando hizo mención a la forma de trabajar de su inmobiliaria. "Y las propiedades dolarizadas no se venden, al menos por ahora, y si alguno tiene la necesidad de hacerlo lo hace pero se baja un porcentaje en dólares", agregó el representante de Alloggia Propiedades.

