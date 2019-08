Iguerategui: "somos optimistas porque las elecciones se van a localizar"

El candidato a diputado provincial por Consenso Federal, Einar Iguerategui, afirmó que la elección de octubre se va a localizar y regionalizar porque consideró que ya está saldada la nacional y provincial."No hay ninguna posibilidad de revertir esta situación -dijo a "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP-, por lo tanto, aquí se deberá discutir específicamente qué proyecto de ciudad tiene cada candidato y la gente tendrá que elegir en virtud de eso".Con esto le quitó toda importancia al arrastre que pudiere haber con las candidaturas nacionales, tema que además, trató al decir que "no hubo tal arrastre porque los candidatos locales de los otros partidos sacaron menos cantidad de votos que los nacionales y provinciales".Einar Iguerategui tiene la dura tarea de lograr un piso del 16,66 por ciento, cuando apenas sacó en las Paso algo más de un 7 por ciento. Sin embargo manifestó tener su "optimismo" de lograr tal puntaje sea por crecimiento de José Eseverri como también el Eduardo "Bali" Bucca "porque es de la Séptima Sección Electoral y eso va a pesar el 27 de octubre a la hora de votar.Primero aclaró que Roberto Lavagna solo había planteado ponerle fin al campañismo, "algo que planteó esta semana también el gobierno que salió a decir que su candidatura no impediría cumplir con su rol institucional. Eso mismo fue lo que le pidió Lavagna, es decir, que en el afán de revertir un fracaso, tome medidas que perjudiquen el futuro de los argentinos".De todos modos, y coincidiendo con Liliana Schwindt, "vamos a seguir hablando y dialogando con los medios y con los distintos sectores de la sociedad".Iguerategui está convencido que con la elección ya casi cerrada a nivel nacional y provincial, en los distritos "la gente tendrá que elegir a quienes quieren para que sean intendentes. Por eso mismo se sopesará la experiencia de José Eseverri y los equipos que tiene para gobernar los próximos cuatro años. En agosto hubo una campaña nacionalizada, pero ahora se va a localizar y podremos llegar a los distintos sectores de la sociedad con el proyecto que pretendemos para nuestra ciudad. Los candidatos ya no podrán escaparse con los temas nacionales y los vecinos los va a interpelar con los temas locales. Ya hemos probado con la inexperiencia y la falta de equipos", remató.De esa manera, el candidato a diputado por Consenso Federal confía en que Eseverri sacará alguna ventaja sobre el resto por su experiencia en la gestión municipal y porque el candidato a gobernador es de la misma sección electoral.A nivel seccional, Iguerategui y su espacio, debe remontar una dificil situación ya que sacó algo más de siete puntos pero debe llegar al piso de 16,66 por ciento para poder acceder a una banca en la Legislatura. "También dialogaremos con los distintos sectores y Olavarría, con un gran crecimiento de José Eseverri, aportará a la Sección".Insistió con que los intendentes sacaron menso votos que sus candidatos nacionales y provinciales con lo cual interpretó que la gente atiende la capacidad puntual de los postulantes locales. "José va a crecer, como también crecerá Lavagna, y a ello se le sumará lo que va a aportar 'Bali' Bucca por ser de nuestra Sección. Lavagna aporta gobernabilidad, racionalidad y ayuda a dejar de lado los fanatismos estériles", subrayó."Sí, va a ser una elección local y nosotros vamos a poder disputar con la ventaja de tener un candidato como José Eseverri y un candidato de la Séptima como Eduardo 'Bali' Bucca. En cambio, los otros espacios tienen candidatos a diputado que son de La Plata, que no conocen la zona ni los intendentes". De esa manera le pegó duro a quienes son candidatos denominados "paracaidistas" como los tiene el Frente de Todos y Juntos para el Cambio.A su juicio, "los bonaerenses ya dicidieron cambiar de gobierno, también la Nación y estamos seguros que va a crecer Roberto Lavagna por su aporte al equilibrio, la racionalidad y porque no tenemos sed de revancha. Eso nos pone muy optimistas en todos los niveles para octubre", remató.