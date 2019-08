"Nos venimos preparando para ser gobierno a partir del 10 de diciembre"

134652

Política Federico Aguilera, tras el encuentro con Kicillof

El candidato a intendente, Federico Aguilera, diaologó con EL POPULAR después del encuentro con el candidato a gobernador, Axel Kicillof.



Tras el encuentro que tuvieron los intendentes del Frente de Todos en Avellaneda con el candidato a gobernador, Axel Kicillof, el candidato local, Federico Aguilera manifestó que "me siento intendente y no venimos preparando desde hace mucho tiempo con nuestros equipos para ser gobierno a partir del 10 de diciembre".



Con esa convicción, Aguilera también apuntó que Kicillof podría hacer otra visita a Olavarría y espera trabajar junto con él en algunos proyectos de envergadura como "el de vivienda y la construcción de un matadero municipal".



En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, el candidato a intendente también anunció "un trabajo de consolidación y ampliación", de su base electoral, al puntualizar que van a hacer un trabajo "puerta a puerta con la gente".



El mismo color político



La reunión con Kicillof fue en el municipio de Avellaneda con los 135 candidatos a intendente del justicialismo. "Me felicitó por el resultado de la elección y se comprometió a visitar una vez más la ciudad para colaborar en la campaña", dijo Aguilera.



Una parte de la estrategia hasta los comicios del 27 de octubre es la de convencer al electorado que Olavarría podría verse beneficiada con un intendente del mismo color político de quien consideran que sería el futuro gobernador.



"Se hizo un diagnóstico de la campaña y se habló de reforzar y trabajar en conjunto en cada uno de los municipios, sobre todo en aquellos en los que quedamos con grandes posibilidades de ganar como es el caso de Olavarría", subrayó Federico Aguilera.



Tras ello, Aguilera refirió que Kicillof manifestó "una expectativa positiva y su apoyo. Tanto que va a estar visitando Olavarría y vamos a reforzar los equipos para trabajar en algunos temas puntuales como el proyecto habitacional y la apertura de un nuevo matadero en la ciudad".



Ambas propuestas nacieron desde el vamos en la plataforma electoral de "Todos", lo que conforma un fuerte desafío en caso de un eventual gobierno municipal encabezado por Federico Aguilera. En caso de que Axel Kicillof reafirme su triunfo en la Provincia, Aguilera remarcó que "mantenemos una vinculación muy estrecha con Axel, quien ya nos anunció que se viene una nueva etapa y Olavarría no puede quedar ajena a eso. Lo mejor que le puede pasar es tener un intendente del mismo color político para tener una relación estrecha y fluida con el gobierno provincial". Siempre que Kicillof vuelva a ganarle a María Eugenia Vidal como lo hizo de manera contundente en las Paso