El humo de los incendios en el Amazona llegará esta noche a la Argentina

134657

La semana próxima llegará a Buenos Aires porque el viento empezará a rotar hacia el sector norte y esto va a aumentar las probabilidades de que el humo avance.



"Con la presencia de viento norte que vamos a tener todo el fin de semana, es posible que todo el humo de los incendios en el norte de Argentina y de Brasil se dirija al centro de nuestro país", afirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de su vocera Cindy Fernández, consultada por DIB sobre los posibles efectos en la región de los incendios que se registran en estos momentos en el Amazonas. Este humo provocará "reducción de visibilidad" y "problemas respiratorios", pero la consecuencia más importante es a largo plazo: "Estos fuegos inyectan en la atmósfera cada vez más gases de efecto invernadero, lo que contribuye directamente al calentamiento global".



"Todos los incendios que hay permanente alrededor del mundo están inyectando dióxido de carbono y esto va a repercutir en el cambio climático de la misma forma que viene repercutiendo hasta ahora", aseguró Fernández. De igual manera se expresó el meteorólogo Héctor Sarochan, docente de la facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata: "Es más probable que llegue hasta nosotros el exceso de dióxido de carbono, partículas más livianas en la atmósfera, y no lo veamos como humo".



No obstante, comentó Fernández, "en el corto tiempo, los efectos en cuanto al clima de nuestra región no son tan notorios. Lo que se genera por el momento es una reducción de la visibilidad porque la atmósfera tiene presencia de humo".





Falta de humedad



Por otro lado, "el Amazonas es una de las principales fuentes de humedad de Sudamérica. La pérdida de selva produce que se genere menor humedad y esto podría tener repercusiones en la generación de lluvia en nuestro país". Coincide con esta visión Sarochan: "Al perderse tantas hectáreas de bosques va a haber una menor evapotranspiración del suelo. El aire que ingresa en nuestra temporada cálida y hace llover en las provincias del noroeste se carga de humedad en el Amazonas. Y si hay menos humedad disponible, se me ocurre que es probable que se note una disminución en las precipitaciones en el norte".



Días atrás, la Luna llena en gran parte del país tenía una coloración rojiza. Según Sarochan, "eso es característico de la presencia contaminantes en el camino de la luz al ojo", aunque "el color de la Luna también podía deberse a fuegos en la provincia de Buenos Aires o en el norte de Argentina", dijo Cindy Fernández, quien aseguró que "no es sencillo discriminar el origen del humo".



En lo que también estuvieron de acuerdo los especialistas es en que los incendios en la Amazonia son permanentes. "Esta época en la región amazónica es la temporada seca. A pesar de que es invierno astronómico, para ellos es la temporada más seca y más cálida. Siempre tienen incendios, todos los años. Lo que pasa es que parece que esta vez se disparó la cantidad de focos", afirmó Héctor Sarochan. Mientras que para Fernández "siempre hay incendios en el Amazonas, el norte argentino, Paraguay y Brasil. Eternamente. En algunas situaciones meteorológicas el humo se queda en las capas bajas de la atmósfera, muy cerca del suelo, afectando a los seres humanos, las plantas y los animales, y en otras circunstancias la atmósfera permite que ese humo se distribuya en una capa mucho más alta, distribuida en un espacio mayor, y ya no afecta tanto directamente". (DIB)