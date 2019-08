Adepa entregó su Gran Premio de Honor 2019 a la Convención Nacional Constituyente de 1994 en su 25º aniversario

134673

Información General Reconoció a ex convencionales

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), institución que nuclea a 200 diarios, periódicos, revistas y medios digitales de todo el país, entregó anoche su Gran Premio de Honor 2019 a la Convención Nacional Constituyente de 1994, en su vigésimo quinto aniversario.

Ante más de un centenar de directivos de medios de todo el país e invitados especiales, Adepa destacó la relevancia que tuvo la Asamblea Constituyente para el fortalecimiento de la democracia, para la ampliación de derechos y en particular para la protección especial de la libertad de prensa en la Argentina. El presidente de Adepa, Martín Etchevers, señaló en su discurso que: "Estos 25 años representan la consolidación de la democracia en la Argentina como forma definitiva de gobierno; y al mismo tiempo las cuentas pendientes de esa democracia en términos económicos, sociales e institucionales.

Etchevers destacó también el rol que tuvo Adepa durante las deliberaciones de la Convención realizada en Santa Fe y Paraná, a través de un equipo de trabajo del que formó parte junto al entonces presidente de la entidad, Guillermo Ignacio, y directivos de diversos medios como Saturnino Herrero Mitjans, Luis Félix Etchevehere, Ricardo Sáenz Valiente, Fernando Maqueda y Eduardo Farley, con el asesoramiento del abogado constitucionalista Gregorio Badeni, hoy a cargo del Servicio de Orientación Legal de Adepa.

"Se pudo lograr una solución superadora, tan superadora que terminó consagrando un derecho de vanguardia, que ha sido y sigue siendo un resguardo central para la investigación periodística: el secreto de las fuentes. El hábeas data y el secreto periodístico se revelan, 25 años después, como avances jurídicos premonitorios: hoy la privacidad y la propiedad de los datos cobra enorme relevancia de la mano del uso que las plataformas tecnológicas hacen de los mismos, al punto de llegar a influir en procesos electorales", reflexionó el presidente de Adepa.

"Más allá de estos hitos que nos enorgullecen como entidad y que seguimos agradeciendo a quienes, en definitiva, tuvieron la sabiduría y la visión para incorporarlos, creo que el legado de la Convención Constituyente nos interpela como argentinos en un sentido más amplio", agregó. "Quizás, uno de los desafíos que tengamos como sociedad en los tiempos que vienen es que esos consensos básicos que reflejaron tanto la Constituyente de 1853 como la de 1994; esos acuerdos esenciales que dieron origen a nuestra propia organización nacional, puedan ser recreados en aras de las urgencias de los tiempos que corren".







"En ADEPA estamos convencidos de que en estos 25 años, el periodismo hizo aportes importantes a nuestra institucionalidad. A la división de poderes, a la transparencia y, en definitiva, a la contención de desvíos autoritarios. Que si la Argentina logró evitar que se profundice su deterioro institucional, que siempre precede al deterioro económico, social y humanitario -y del que otras latitudes dan doloroso testimonio-, es porque funcionaron ciertos contrapesos, entre los cuales sin dudas está la prensa".Etchevers finalizó su mensaje con una referencia a la importancia central que tiene el rol de la prensa en nuestro país: "Sostener en alto ambas instituciones, Constitución y prensa; sostener su vigencia, su espíritu, su misión... es sostener la utopía de un país posible cuya construcción sigue convocándonos. Todos los días".Tras su discurso, Etchevers hizo entrega del Gran Premio de Honor Adepa 2019 a Gustavo Vittori, ex presidente de la entidad y actual secretario del Museo de la Constitución Argentina (donde será colocada la distinción), y a Eduardo Menem, ex senador de la Nación, y quien estuvo a cargo de la presidencia de la Convención de 1994. Junto al presidente de Adepa, estuvieron en el estrado Guillermo Ignacio, presidente de Adepa en el momento de la Convención, y Gregorio Badeni."Es un motivo de enorme alegría participar de este acto, que es un tributo a los convencionales del ´94, quienes lograron elaborar una constitución sensata y moderna, que sigue vigente y que aún continúa generando debates", expresó Gustavo Vittori, quien destacó además el rol que cumplió la comisión de trabajo de Adepa durante la Convención, a través de la participación de Ignacio y Etchevers y el asesoramiento de Badeni. "Juntos lograron evitar amenazas a los principios de libertad de prensa, con iniciativas que en otros países podían sonar aceptables, pero que en nuestro país, llevadas al terreno práctico podían generar inconvenientes importantes", reseñó."El hecho de que se haya podido preservar la la libertad de prensa durante la Convención del ´94 fue una buena noticia para todos. La libertad de prensa es una libertad estratégica. Va más allá de los intereses de la industria o el sistema periodístico. Es una cuestión de interés de toda la ciudadanía, de este país, de los argentinos", apuntó Vittori.Por su parte, el integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti, destacó la relevancia que tuvieron las reformas durante la Convención en la incorporación de un gran cantidad de derechos específicos, algunos de los cuales se ponderan más hoy que 25 años atrás. "Los derechos humanos, el derecho al medio ambiente, el derecho de los consumidores, el voto obligatorio, la consulta popular, el rol de los partidos políticos, los derechos educativos, las características de la relación entre economía y política", enumeró Rosatti.El ministro de la Corte, ex convencional por la provincia de Santa Fe, agregó también la incorporación de garantías, como un elemento a destacar, entre las que incluyó el secreto de las fuentes de información, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, el resideño del sistema presidencialista, la incorporación de las minorías en el Senado, el fortalecimiento del federalismo, la creación de regiones para el desarrollo, el rol de los convenios internacionales, la integración del país con América Latina y el mundo, las autonomías municipales."La reforma del ´94 recobra hoy un valor inusitado. Refleja un camino, una estrategia, que nos permite superar el enfrentamiento entre los argentinos. Si lo hicimos hace 25 años, como no lo vamos a poder hacer ahora", finalizó Rosatti.Al cierre, se hizo un brindis por el 25º aniversario de la Convención, y Guillermo Ignacio señaló que el debate de la Constituyente se hizo "con notable nivel y altura. Hay dos términos que se repitieron usualmente: normas y conductas. Las normas son imprescindibles para fijar el marco de convivencia de los ciudadanos de una república, pero sin una conducta acorde, no hay norma que pueda marcar el destino de una república". "Necesitamos -agregó Ignacio- en consecuencia poner de relieve la necesidad de que queden en vigencia las normas y que los argentinos recuperemos la conducta que nos llevaron en algún momento, por ejemplo, en 1994 a hacer un debate de mucho nivel que trascendió incluso los propios límites de nuestro país".Eduardo Menem, por su parte, agradeció a Adepa por la celebración, y dijo que la Convención marcó un rumbo de cómo se puede lograr objetivos por consenso y acuerdos en el marco de la democracia. "En aquel momento, antes de la reforma del 94, teníamos una de las Constituciones más antiguas del mundo, y siempre hubo algo que demoraba la reforma que eran pedidas, que estaban las plataformas políticas y los partidos, pero siempre se esperaba para un mejor tiempo".

"Quiero rescatar la dimensión axiológica que tuvo esa Convención por los valores incorporados. Por primera vez en la Constitución, se empieza a hablar de democracia, de la dignidad del hombre, de las normas en contra de la discriminación", expresó el ex senador y presidente de la Convención del ´94.

Reconocimientos a ex convencionales

Durante el encuentro, Adepa entregó una serie de reconocimientos a un grupo de ex convencionales, entre los cuales destacó a juristas, editores de medios y referentes de los principales partidos políticos.

Entre los juristas, estuvieron Horacio Rosatti, Antonio Hernández, Enrique Paixao, Alberto García Lema, Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, Juan Carlos Maqueda, Rodolfo Barra, Juan Carlos Hitters y Humberto Quiroga Lavié

Entre los editores de medios y convencionales, se reconoció a José Antonio Romero Feris, de El Litoral (Corrientes); José Rodolfo Martínez Llano, de El Libertador (Corrientes); Juan Carlos Romero, de El Tribuno (Salta); y José Matilla, de La Reforma (La Pampa).

También fueron reconocidos los referentes políticos Carlos Corach, Luis Cáceres, y Raúl Alfonsin. La distinción al ex presidente será exhibida en La Casona Hotel Museo de Chascomús, donde vivió Alfonsín entre 1957 y 1972.

Por último, se les dio una mención especial a Gregorio Badeni, asesor legal de Adepa, quien tuvo una destacada participación durante las deliberaciones de la Convención como experto en derecho constitucional, y al diario El Litoral, por su colaboración con los medios de todo el país durante la asamblea. La distinción fue recibida por su actual propietario, Nahuel Caputto.