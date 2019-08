"Libros en Olavarría" abrirá con Aurora Alonso y cerrará con Guillermo Martínez

Entre los locales, se contará con la presencia de Víctor Pintos, José Quinteros, Olga Eyler, Sandra Aranda, Diego Rojas, Néstor Omar Lucero y Miriam Casco, junto a Juan Goñi Capurro, Alejandro Bergara y Mirta Bidé, entre otros.



"Las expectativas son muchas. Esta muestra se comenzó a pensar en noviembre pasado y en febrero arrancamos convocando a diferentes actores locales con los que integramos una comisión, con la idea de integrar diferentes miradas, para alcanzar una mirada crítica y a la vez constructiva. Después de tantos meses de trabajo, claro, se genera ansiedad, pero a la vez apostamos a que realmente sea una feria de calidad cultural y educativa, que la gente se encuentre y pueda disfrutar la amplia programación, para aportar y transformarse en una herramienta más para la ciudad a la hora de posicionarnos culturalmente, con propuestas que nos nucleen a todos y que sean para todos, desde la cultura".Lo aseguró lade cara a la 26º Muestra Libros en Olavarría, que se extenderá entre el viernes 30 del corriente y el 8 de septiembre,, con entrada gratuita, al igual que el acceso a las diferentes actividades propuestas, que de lunes a viernes ocuparán los espacios horarios de 9 a 12 y de 14 a 21, y los sábados y domingos, entre las 16 y las 22.En ese marco, admitió que el armado de esa megamuestra se encuentra avanzado y que "todos los actores intervinientes, como los escritores, las bibliotecas, las editoriales independientes y la Unicén disponen ya de la información necesaria para iniciar el montaje previo", aunque la programación completa se difundirá recién la semana próxima.La inauguración formal será el viernes 30 a las 19.30 en las instalaciones de la calle Riombamba, e incluirá el tradicional corte de cintas, tras lo cual se abrirán las salas que ocuparán los stands de las librerías, las editoriales y las bibliotecas. Las presentaciones literarias, tras la actuación del Sexteto Incierto, llegarán a las 20, con "Perro Verde" de Aurora Alonso de Rocha Campos, y media hora más tarde, "Diario de un hijo", de Tute.Entre los nombres de escritores, narradores e ilustradores que se sumarán a la propuesta figuran Federico Andahazi (quien protagonizará el cierre del sábado 31), Daniel Balmaceda, Eduardo Sacheri, Daniel López Rosetti, Tute, las autoras de libros sobre alimentación saludable Soledad Barruti y Natalia Kiako (alimentación saludable), las referentes de la literatura de género Luciana Peker (autora de La revolución de las Hijas) y Diana Bellucci, Guillermo Martínez (cerrará las presentaciones en la última jornada con "Los crimenes de Alicia") y las doctoras Claudia Bregazzi y Cristina Huberman, quienes disertarán sobre autismo. Serán de la partida además Alejandro Parisi, Marita Berenguer, Gabriela Exilart y la olavarriense Andrea Milano (romántica), María Laura Dedé, Matías Carnevale y Andrés Rieznik, autor de "La liga de las ciencias", así como el Stand up Científico de Los Popper, el percusionista Santiago Vázquez , Graciela Ramos, Gabriel Olivieri y Juan Cambariere.Además de las presentaciones de libros, los talleres orientados fundamentalmente a la escritura, a la lectura y al discurso tendrán un lugar destacado durante esos días. Cada cual se adaptará a las diferentes edades y serán coordinados por el Taller Literario Alfonsina, a cargo de Nora Sollé; referentes de las factultades de Ingeniería y Ciencias Sociales de la Unicén y escritores locales que también " aportarán como talleristas, al tiempo que presentan su libro, o moderadores de algunas mesas".Habrá, además, una, "con artistas locales con los que hemos venido trabajando durante todo el año", así como los shows musicales de cierre y dos músicos más que "son realmente un valor agregado para esta Feria del Libro", lo mismo que Hecatombe un grupo que ofrece un show entre el stand up y los youtubers, de Córdoba, "indicado para los adolescentes que seguramente tendrá alta convocatoria, por lo que su espectáculo se trasladará al Teatro Municipal".A nivel educativo se anticipa una "participación muy fuerte, y a la vez, un costado comercial importante, cincluyendo no sólo librerías y editoriales, sino también la Unicén presentado los cuadernos que edita cada año.Sin embargo, en primer lugar estará "lo característico, que tiene que ver con la divulgación de la lectura y también de la escritura, aunque agregaremos esto del cruce de los lenguajes artísticos musicales como una propuesta complementaria".Serán, en definitiva, diez jornadas íntegramente dedicadas a la lectura y las expresiones culturales más variadas.