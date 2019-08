Día del Gomero: "Hoy vienen los nietos de los clientes de antes"

134675

23.08 | Información General Fabián Dumerauf y Germán Fritz, propietarios de Gomería F&G

"El 22 de abril se cumplieron seis años que tenemos la gomería" comenzó contando Fabián Dumerauf, quien fue el encargado de contar la historia de su negocio junto con Germán Fritz (por ello la gomería se llama F&G), y como es el más experimentado en el rubro entonces tomó la palabra.

"Yo estuve en muchas gomerías. Empecé en Mariano Acosta, en el local de la Avenida Del Valle, junto con Juancito Hurtado. Fueron unos ocho años allí y de ahí pasé a Le Radial, que también estaba en Del Valle casi Pellegrini, que se llamaba Michelin y luego Yokohama, también con Juan Hurtado, así que estuvimos trabajando juntos alrededor de veinte años en el rubro. Después me vinieron a buscar para armar una gomería que se llamaba Humaitá, que comenzó en la Del Valle, en lo de Durán, donde estuvo la Galera en algún momento. Hasta que se armó finalmente en Pringles y San Martín, que se inició como Humaitá, pasó a Neumáticos Candia y ahora es Alvarez Neumáticos. Ahí estuve cuatro años y por cosas de la vida pude llegar a armar mi gomería" siguió contando Fabián, mientras Germán seguía en otro sector de la gomería que tienen sobre la calle Chiclana, y su hijo Santiago (Dumerauf) acomodaba los sensores para hacer alineación de un auto.

"A esta gomería la armamos con Germán. El establecimiento es mío y con él tenemos la maquinaria como socios. Germán trabajó conmigo en Humaitá. El iba siempre al taller de Le Radial, en 2001, y justo necesitaba una persona que me ayudara, se dispuso sin problemas y se incorporó. El es mecánico, ya que su papá y su hermano también son mecánicos, así que desde ese momento se dedicó a eso y acá se hace mucho que tiene que ver con la mecánica. Se hace todo lo relacionado con tren delantero, suspensión, alineación, balanceo, gomería y reparaciones, así como frenos" explicó Dumerauf (54).



"Hacemos un servicio integral. En gomería tenemos fundamentalmente ventas, así como balanceo y alineación. No nos dedicamos a hacer parches por ejemplo, aunque si hay que hacerlo se hace, pero es poco y nada. Especialmente, nos dedicamos a la venta de neumáticos. El fuerte nuestro es suspensión, alineación y balanceo, con maquinaria y herramientas que fuimos comprando de a poco con Germán y cuando llegó el momento de abrir la gomería, las instalamos", agregó.



"Estamos trabajando bien, de acuerdo con la situación que está atravesando el país. Tenemos nuestros altos y bajos, pero nos mantenemos bien. Es todo parejo en cuanto a suspensión y alineación, que es lo que más se hace, en autos y camionetas, no así camiones. Atendemos pick up hasta 3.500/4.000 kilos, por ejemplo, y vehículos de distintas gamas, obviamente. Y la venta también anda bien, aunque ahora está más tranquila que en otras épocas. Fuimos creciendo poco a poco. Pasa que hace más de treinta años que estoy en el rubro y me conoce muchísima gente, porque trabajé en gomerías grandes y me conocen. Hoy vienen los nietos de clientes que tuve antes, por ejemplo, que aunque no los conozca se dan a conocer" señaló Fabián, quien resaltó que en cuanto a venta de cubiertas "tenemos productos de buena calidad, la línea Kumo y toda la línea Firestone, y si un cliente precisa una cubierta de otra marca, la conseguimos" terminó contando Fabián Dumerauf.