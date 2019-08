Fermín Cajén presentó un gran invento para ser utilizado en la agricultura de precisión

134709

El ingeniero Fermín Cajén, olavarriense por supuesto, es una figura que siempre está presente en las megamuestras argentinas. Lo hizo en marzo pasado en Expoagro y en junio pasado en AgroActiva. Esta vez lo encontramos en el stand ubicado en el "corredor Santa Fe", ya que el gobierno de esa provincia -principal auspiciante de la muestra del agro que tiene como presidenta de la comisión organizadora a la arquitecta Rosana Nardi- les dio a los productores, emprendedores y empresarios santafesinos un espacio realmente privilegiado.

Ese "corredor" atravesó a lo largo el predio de AgroActiva. Allí estaba el ingeniero Fermín Cajén y contó a EL POPULAR respecto de su nueva etapa (ya que está radicado otra vez en Las Rosas, provincia de Santa Fe), en la que inició un exitoso camino con su nueva empresa FC, para explicar que ha irrumpido en el mercado de la agricultura de precisión con un desarrollo de un producto que es tremendamente importante para los productores, ya que permite un mayor control cuando se realizan las aplicaciones de agroquímicos sobre un lote. Esta fue la charla con Fermín:



- ¿Cómo comenzó tu nueva empresa?



- La tengo desde que me radiqué nuevamente en Las Rosas, provincia de Santa Fe, en enero de 2019. Abrí una oficina destinada a la venta de tecnología para maquinaria agrícola, principalmente relacionada a la pulverización. Me baso en pocos productos de alta tecnología: la línea de agricultura de precisión de Plantium, fundamentalmente el piloto automático tanto para pulverización como para siembra y cosechadora, y los monitores de control de pulverización. Otro producto que tengo en la cartera hace tiempo y que le estoy dando mayor ímpetu es el medidor de litros para pulverizadora -que lo tengo en el mercado con éxito-, que es un sistema que no existe en el mercado ya que lo hacen con otro concepto de medición y yo desarrollé junto con otra empresa de electrónica un sensor que mide el volumen real. Lo que se hacía conceptualmente lo que se hacía era medir lo que uno cargaba sobre la bomba de carga, y hoy día nosotros medimos el volumen real del tanque.

