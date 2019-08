Denunciaron un caso de grooming y alertaron a padres

134738

Policiales Los hechos se dieron entre mayo y julio a través del chat de una red social

La víctima es un niño de 12 años de nuestra ciudad. A través de un chat en una red social, un desconocido insistía en pedirle fotos personales. Su familia detectó lo sucedido el viernes y ese mismo día hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

Un caso de grooming se expuso en la sede de la Comisaría de la Mujer de Olavarría y, tras ello, la familia de la víctima buscó difundirlo para alertar a los padres. Este delito consiste en la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño mediante el uso de internet y es siempre un adulto quien ejerce el grooming a través de perfiles falsos en redes sociales, foros o chats de distintas comunidades.

La denuncia se presentó el viernes por la mañana por parte de la mamá de la víctima, un niño de 12 años. Los hechos se dieron entre fines de mayo y mediados de julio a través del chat de Instagram. El viernes la madre del niño accedió al chat de su hijo y se encontró con la conversación con lo que inmediatamente denunció formalmente el caso y, además, buscó difundir entre sus conocidos lo sucedido para alertar a otros padres a que presten atención.

"Me encontré con varios contactos que no conoce" expresó inicialmente la mujer. Es un tema central para evitar este tipo de delitos: la recomendación general es que los niños sólo tengan como contactos a quienes conocen en forma personal, especialmente para compartir sus fotos. Además, en su mensaje a otros padres la madre del niño relató que "el asedio es permanente" con potenciales casos de pedofilia y grooming.

En cuanto a lo sucedido puntualmente, el niño mantuvo breves conversaciones con este usuario que se hacía pasar por una adolescente de 14 años e insistentemente le pedía fotos personales. "Cuando vi la conversación ya lo había bloqueado él solo, pero no me lo contó. Porque ellos no le dan la entidad que le da uno, no se dan cuenta hasta qué punto quedan expuestos o se arriesgan" reflexionó la mujer.

Luego subrayó que su intención "no es asustar, sino que estemos atentos porque evidentemente es algo cotidiano". En ese mismo sentido, las recomendaciones para los padres y docentes apuntan a "educar y no prohibir" el uso de internet a niños y adolescentes.

EL POPULAR dialogó con la madre del niño quien expuso la denuncia presentada y también se accedió a las comunicaciones establecidas en Instagram con el usuario falso. Las identidades se preservaron para la protección del menor y en favor del avance de la investigación.

Qué hacer en Olavarría

Ante un caso de grooming, se debe denunciar en la Comisaría de la Mujer ubicada en 9 de Julio 2652. Este tipo de casos se eleva a la Fiscalía especializada en cibercrimen y delitos informáticos que funciona en la ciudad de Azul y entiende en todo el Departamento Judicial. Está a cargo del fiscal Lucas Moyano.

Esta dependencia del Ministerio Público trabaja en red con organizaciones internacionales para determinar el origen de las comunicaciones y poder determinar el autor del delito.

El propio fiscal Moyano, en entrevistas cedidas a EL POPULAR ha señalado que el grooming es uno de los delitos más frecuentes en el área de cibercrimen.

Grooming

Este delito está tipificado en el Código Penal a través de la Ley 26.904. Quienes lo cometen son adultos que suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat o foro. También se advirtió sobre los potenciales contactos mediante la play station con lo que se recomendó que los chicos jueguen sólo con otros chicos que conocen en la vida real.

A través de estos perfiles se hacen pasar por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar. El mecanismo del grooming suele incluir un pedido de foto o video de índole sexual o erótica. Cuando lo consigue, comienza un período de chantaje en el que se amenaza a la víctima con hacer público ese material si no entrega nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro personal.

Las recomendaciones para padres y docentes incluyen la fijación de pautas para el uso de internet en hogares y escuelas, concientizar a los niños y adolescentes sobre los riegos, establecer la necesidad de mantener bajo reserva los datos personales y no enviar fotos a extraños. También se sugiere evitar instalar programas desconocidos.