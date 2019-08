134742

Feliz de cumplir con el legado de papá "Cacho"

"En marzo de 1979 la peluquería cumplió cuarenta años y seguimos con la tradición. Comenzó mi papá y sigo yo. No me gustaba mucho cuando era chico, pero de a poco mi viejo me empezó a meter en el rubro y me terminó gustando. No me agradaba tanto porque era pibe, seguramente fue por eso. Tampoco estaba tan de moda en ese momento, pero al final me atrapó" empezó diciendo José Ignacio Tomas (25).