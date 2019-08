"En tres años y medio más de 6000 familias olavarrienses tienen la escritura"

En la mañana de este martes, el intendente Ezequiel Galli encabezó un nuevo acto de entrega de escrituras y firmas de títulos de propiedad que se realizó ante un Salón Rivadavia colmado de vecinos.

Estuvo acompañado por el Subsecretario Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires Evert Van Tooren, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Martín Endere y la Escribana María Laura Lucas.

Estuvieron presentes, también, el presidente del Concejo Deliberante Bruno Cenizo, el subsecretario de Administración Juan Mujica, concejales y funcionarios del Gabinete Municipal.

Se realizó la entrega de 78 escrituras de regularización dominial y la firma de otras 86 correspondientes a la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires.

El subsecretario Evert Van Tooren se dirigió a los presentes y expresó: "Hacía mucho no venía a Olavarría. Siempre he venido a acompañar a entregas de vivienda, a entregas de escrituras, como en esta ocasión en la que también estamos entregando escrituras".

"Quiero especialmente felicitar a los que hoy van a recibir la escritura, hoy se convierten en dueños de su casa. Ya nadie va a poder jugar con su ilusión. Seguramente muchos de ustedes han esperado mucho tiempo este documento y esa paciencia hoy está dando sus frutos", destacó el funcionario provincial, para agradecer además "a la Escribana y a todo el equipo del Intendente Ezequiel Galli, un gran equipo que en conjunto con la Subsecretaría provincial pudo hacer posible que más de 78 familias se conviertan hoy en dueños de su casa".

"Sólo en la Provincia, a lo largo y ancho de los 138 municipios, ya hemos entregado más de 35 mil escrituras de la Ley Pierri - 24.374 -. Son muchísimas, sabemos que faltan muchas más y por ello tenemos que seguir trabajando", afirmó Van Tooren.

Para concluir, el Subsecretario Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat bonaerense resaltó: "Hoy es su día. Disfrútenlo, brinden con su familia, con sus vecinos, con sus amigos. Pero les queremos pedir que nos ayuden a seguir difundiendo esta posibilidad de escriturar la vivienda, dar a conocer que es posible: hay muchos vecinos de Olavarría que aún no tienen la escritura y que no saben que pueden llegar a ella a través de la Ley 24.374, es fundamental que cada uno de ustedes muestre que es posible", concluyó Van Tooren.

"Es un día de mucha alegría para todos ustedes, hoy no es un acto más. Estamos viviendo semanas muy movidas, semanas políticas, mediáticas, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y no nos podemos detener, no podemos parar, no podemos dejar de gestionar y por eso hoy estamos acá", planteó el intendente Ezequiel Galli, al tiempo que aseguró que "estamos para entregarles un papel que significa mucho para ustedes, que avala que lo que tienen es de ustedes -nada más y nada menos- y que lo lograron con trabajo, mucho trabajo, modificando o construyendo su casa, levantando una pared, poniendo un techo, ampliando su casa, haciendo otra habitación".

"Y lo lograron ustedes, por eso para nosotros hoy es un día de mucha alegría, de poder estar entregando estas escrituras y otras tantas que van a firma. Los que van a firmar quédense tranquilos que a partir de esta instancia ya son propietarios", agregó.

Asimismo expuso que "en el diccionario la palabra éxito viene después de esfuerzo y en la vida todo es así, todo se logra con trabajo, con sacrificio y hoy entregando la escritura estamos honrando el trabajo, de alguna manera. Quizá para mucha gente parezca poco, pero nosotros sabemos que fue mucho el tiempo que estuvieron esperando: años, en algunos casos décadas".

Sobre el final agradeció al Subsecretario Social de Tierras y Acceso Justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires Evert Van Tooren, al director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Martín Endere, a la Escribana María Laura Lucas "y en particular a la Gobernadora María Eugenia Vidal que realmente gracias a la decisión política de ella, nosotros ya pasamos en Olavarría las 6000 escrituras. Más de 6000 familias olavarrienses tienen la escritura y lo logramos en tres años y medio. Parecía imposible e inalcanzable, pero vamos a seguir trabajando en este camino en los próximos cuatro años, no tengan ninguna duda".

"Coméntenle a sus vecinos, porque tenemos cuatro años más para seguir trabajando por este camino, queremos trabajar cuatro años más por este camino y estamos convencidos que cada vecino de Olavarría merece tener su escritura. Hoy es un día de celebración. Pero yo les voy a pedir una cosa: que mañana sigamos trabajando, estudiando y pensando en el futuro de Olavarría. Hoy celebremos y mañana vamos todos a llamarnos a la acción y sigamos adelante por este camino", concluyó.

Luego de los discursos se realizó la entrega de las escrituras más la firma de los títulos de propiedad.