Impulsan una campaña de detección gratuita de hepatitis C

Está orientada a la comunidad en general, impulsada en conjunto por el Municipio, el Rotary Club San Vicente, el Centro de Empleados de Comercio Olavarría y la Facultad de Ciencias de la Salud.

La actividad se desarrollará hasta el viernes próximo en el Hospital Municipal "Dr. Héctor M. Cura" y en los policonsultorios del CECO.Cabe destacar que Olavarría cuenta con un equipo de Biología molecular para la medición de carga viral de VIH, hepatitis B y C. La implementación de esta aparatología posibilitará que nuestro Municipio se constituya en el centro de procesamiento de muestras para la Región Sanitaria IX.Desde el ámbito municipal recordaron ayer a través de un comunicado de prensa que "la Hepatitis es una inflamación del hígado", "órgano vital que procesa los nutrientes, ejerce una función desintoxicante y sintetiza proteínas" y que cuando "está inflamado o dañado, su función puede verse afectada"."En la mayoría de los casos, la hepatitis es provocada por un virus", si bien "en otros casos el consumo excesivo de alcohol, las toxinas, algunos medicamentos y determinadas afecciones médicas también pueden causar hepatitis", agregaron.Asimismo, se explicó que "la mayoría de las veces las hepatitis no producen síntomas y la enfermedad pasa inadvertida, por lo que sólo se la pude diagnosticar mediante análisis de sangre".Por último, señalaron que "tanto la hepatitis A como la hepatitis B tienen vacuna. No existe vacuna contra la hepatitis C pero se puede prevenir al no compartir agujas, jeringas o elementos cortopunzantes con otras personas, exigiendo el uso de materiales descartables o esterilizados al hacerse tatuajes, piercings o implantes, y usando preservativo desde el comienzo de toda relación sexual".