"Poder visualizar la problemática es un gran avance para salir de la violencia"

134834

Se registraron 155 femicidios en lo que va del año según el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación

Florencia Juárez, directora de Políticas de Género del Municipio, explicó el trabajo que se realiza desde su secretaría. "Sabemos que la problemática se acentúa día a día, y que la demanda se profundiza cada vez más", afirmó.

"Sabemos que la problemática se acentúa día a día, y que la demanda se profundiza cada vez más", afirmó Florencia Juárez, directora de Políticas de Género del Municipio, luego del informe parcial que dio a conocer el Observatorio de Femicidios del Defensor del Pueblo de la Nación, el cual afirma que se registraron 155 femicidios en lo que va del año.



La investigación realizada por el observatorio señalado dejó números preocupantes, cifras que producen signos de impotencia y tristeza. Y Olavarría no es ajena a la problemática: el último caso que podría considerarse como un femicidio, dado que la fiscalía lo encuadró bajo la carátula de "Homicidio Criminis Causa", data del año pasado. María Lujan Riva de Neira fue asesinada el 10 de mayo tras ser atacada en un complejo de departamentos ubicado sobre Roque Sáenz Peña al 3200.



En este contexto, se formaron organizaciones que trabajan para terminar con ésta problemática, mediante el desarrollo de actividades como talleres, marchas, entre otras. Y, al mismo tiempo, el Municipio cuenta con su área de políticas de género y, desde allí, también trabaja en la prevención.



Se trata de la Dirección de Políticas de Género, a partir de la cual se ejecutan líneas de acción y programas tendientes a la prevención, atención y erradicación de la violencia de género en todas sus expresiones mediante la promoción de la equidad de las relaciones de género, la difusión permanente y visibilización de los derechos consagrados en materia de género y sexualidad.



La licenciada Florencia Juárez, su directora, reflexionó acerca del presente y explicó el trabajo llevado a cabo desde dicha secretaría para ayudar a las personas que sufren violencia de género.



"Trabajamos mediante la corresponsabilidad, con diversas áreas que componen la gestión, con el objetivo de abordar integralmente esta problemática tan compleja y sensible que nos interpela a capacitarnos continuamente para brindar una atención adecuada a las personas que atraviesan situaciones de violencia de género", explicó en primera instancia la funcionaria municipal.



En este sentido, se piensan estrategias "con el equipo de profesionales, diversas áreas vinculadas al abordaje y las organizaciones sociales que componen el espacio participativo de la Mesa Local contra la Violencia Familiar y de Género".



"Buscamos planificar y gestionar líneas de acción participativamente, porque la única manera de construir es colectivamente y diversificar la mirada sobre la problemática", señaló Florencia Juárez. Esta manera de gestionar se apoya en tres ejes: la transversalidad de género, la codependencia y corresponsabilidad con otras aéreas municipales a fin de efectivizar intervenciones integrales.



"Sabemos que la problemática se acentúa día a día, y que la demanda se profundiza cada vez más a pesar de fortalecer nuestros equipos", señaló, pero al mismo tiempo confesó que "ésto responde a un entramado cultural sobre el cual no podremos incidir si no desarrollamos estrategias de promoción que busquen instancias de reflexión en las personas sobre las propias prácticas que responden a patrones culturales machistas".



Entonces, ante este panorama, el desafío "es doble, no sólo optimizar cada vez más nuestros recursos en materia de abordaje integral de la violencia, sino también desarrollar líneas de acción concretas en materia de promoción de derechos, sensibilización y prevención de la problemática".



"La violencia nos atraviesa a todas en diversas circunstancias y momentos de nuestras vidas, y poder visualizar la problemática es un gran avance para salir de la violencia, y hacia allí vamos, poniendo a disposición todos los recursos que tenemos", cerró.