Nada le impidió cumplir su gran sueño de ser abogado

Información General Día del Abogado

El Dr. Rubén López reparte sus horas entre la abogacía, el canto y el ajedrez.



"Estudié en la Facultad de Derecho, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi último examen lo rendí en noviembre de 1997 y me entregaron el título en mayo de 1998, y en agosto de ese año -el 20 se cumplieron 21 años- juré como abogado. Hice la carrera libre. Simplemente tuve que hacer las tres materias que son de cursada obligatoria, que son las dos prácticas Civil y Comercial, y la Penal. La general y la civil, por un acuerdo entre la Universidad de Mar del Plata y la Unicén, pude cursarla una vez por semana en Tandil, y la práctica penal nos dieron -a través del Centro de Estudiantes- una cátedra especial, solamente para estudiantes libres, y cursábamos todos los sábados desde las 9.30 a las 13.30 horas. Así que durante más de un cuatrimestre estuve viajando todos los sábados, y a mitad de semana iba a rendir algún examen" comenzó contando Rubén López respecto de cómo fue haciendo su carrera como abogado.



Nada fue un impedimento para Rubén, quien desde su silla de ruedas no solamente estudió, se recibió de abogado con excelentes notas y está llevando a cabo una destacada carrera profesional, sino que también hace canto ("es una de mis pasiones y voy al taller de la Alianza Francesa con la profesora Mónica Badoglio", dijo) y ajedrez ("juego torneos oficiales de la Federación local, y este año participo también a nivel provincial y proyectando para el futuro para un torneo importante a nivel internacional en Mar del Plata").



"Nunca tuve problemas. Yo decidí ser abogado cuando entré a tercer año del secundario, en el Instituto Monseñor Cáneva. En las vacaciones de verano, entre segundo y tercer año, lo decidí. Me entrevisté con uno de mis profesores, quien era abogado y escribano, un tipazo, Rafael Stéfano, a quien siempre le tuve mucho aprecio, y le pedí que me orientara para ver a qué materias debía dedicarle más tiempo de estudio. A partir de ahí le dí más bola a historia, instrucción cívica, economía política, sin descuidar las demás, por supuesto. Fui con una base fuerte a la universidad, porque eso me sirvió muchísimo y el primer año de la facultad no me costó para nada" siguió contando el doctor López.

La nota completa en diario El Popular