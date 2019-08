"A 30 años que me recibí, hoy aplico cosas que aprendí en aquella época"

134890

Información General Día del Abogado

Matías Chiozza se recibió de abogado a fines de diciembre de 1991 en la ciudad de Buenos Aires. El profesional es especialista en Derecho Laboral.

Matías Chiozza se recibió de abogado a fines de diciembre de 1991 en la ciudad de Buenos Aires. "En un primer momento, cuando hice el ciclo básico -en el que éramos cerca de 90 mil cursando en las distintas sedes universitarias- siempre recuerdo que éramos 500 alumnos en el aula Magna en una clase de sociología. Eso fue previo a una facultad a la que llegué bien porque venía de una escuela pública que era modelo, típica de aquella época, en el Colegio Nacional Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Era distinta a lo que es hoy, con otro contexto, obviamente, muy exigente, no te regalaban ni medio punto y no te perdonaban nada. Pero más allá de la exigencia de la secundaria era una escuela muy bien formateada, estructurada, y de ahí pasar a la gran ciudad fue un gran impacto. De Concepción, con 60 mil habitantes, a Buenos Aires, en un aula donde no conocía a nadie, cuando había que tomar tres colectivos para llegar a estudiar, fue un cambio muy grande. Fue lo más duro de la carrera" comenzó contando Matías.



"La carrera en si fue muy linda. Feliz de haber elegido la UBA, porque desde el punto de vista educacional tenía los mejores profesores -no sé ahora-, ya que en segundo año, en Derecho Penal, en plena época del juicio a las juntas, tenía como profesor a Ricardo Gil Lavedra y a Moreno Ocampo, nada menos. En ese momento, cuando yo estudié, los jueces tenían un 90 por ciento de lo que hoy sería imagen positiva y aquel juicio marcó un antes y un después en el país, y en la abogacía en particular. La UBA me marcó mucho en ese aspecto y luego entré en contacto, ya que me iba a especializar en derecho laboral, con Juan Carlos Fernández Madrid, el número 1 de derecho laboral, cuyos libros se los compré ya que los dejaba a precio de costo a los alumnos. Eso fue en el 87. Un honor, sin dudas", agregó.

La nota completa en diario El Popular