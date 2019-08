La Reparación Histórica, tema clave de jubilados

134892

Información General Día de la Abogada

La Dra. Cecilia Conte explicó cómo fueron los trámites y cómo sigue la situación.

"La Ley de Reparación Histórica tuvo vigencia durante tres años, desde 2016, cesando el 23 de julio de 2019, y no fue prorrogada. Sin perjuicio de ello, queda vigente para tres supuestos puntuales. En primer lugar, aquellos casos que durante la vigencia de dicha ley tuvieron cargada la Propuesta de Reparación Histórica y el beneficiario (Jubilación-Pensión) no aceptó ni rechazó la misma, o bien nunca fue notificado. En segundo lugar, aquellos supuestos casos donde su situación previsional está siendo analizada por Anses. Por último, aquellos casos que si bien aceptaron electrónicamente dicha propuesta, no alcanzaron a concurrir a la Udai más cercana a suscribir digitalmente el convenio de Reparación Histórica junto con el patrocinio letrado de un abogado" comenzó contando la doctora Cecilia Conte respecto de este tema tan importante para los jubilados y pensionados.



"Para estos tres supuestos es que continúa abierta la posibilidad de aceptar el ofrecimiento del gobierno nacional, donde el beneficiario debe concurrir a la Administración Nacional de la Seguridad Social y analizar su situación puntual", agregó la doctora Conte.



Algunos aceptaron cobrar menos, pero era más rápido el trámite. Otros fueron a juicio...

La nota completa en diario El Popular