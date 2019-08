Pasión y amor por la abogacía y los "fierros"

134894

Información General Día del Abogado

El Dr. Amílcar Dirazar, con pasado exitoso en la Municipalidad y como presidente del AMCO.

Amílcar Dirazar se recibió en la Universidad de La Plata en 1975 ("y empecé a trabajar en el ´76", dice) con apenas 22 años, recién cumplidos ("no me recibí antes porque los Montoneros levantaron Civil 5 y Familia por lo que me quedó un cuatrimestre más por delante, sino me recibía a los 21", recordó). Era "Pituco", porque estudió en el Colegio Nacional, luego se fue a la ciudad de las diagonales a estudiar abogacía. Después, la historia siguió así:



"Con un compañero de estudio, Blas González, estuvimos juntos un año trabajando, siempre en este lugar (España entre Vélez Sarsfield y Bolívar), ya que era la casa de mis abuelos maternos, aunque luego se modificó todo el estudio. Seguí yo solo, a continuación también estuvo un tiempo el doctor Raúl Etchetto y también tuve la posibilidad de compartir con otros colegas practicando en el estudio, como el caso la doctora Viviana Beytía, José Eseverri, Anselmo Fioroni. Uno trataba de devolver lo que me dieron en su momento, porque nunca me voy a olvidar cuando me recibí y Carlos Roberto Alem me llevaba a Azul en un Peugeot 404 -ya que en ese momento se hacía todo allá-, me daba sus consejos, tanto él como Pepe De Bellis -un gran amigo-, Cacho Pastor, Nancy Cavallieri, gente que se preocupaba mucho por los más jóvenes" siguió diciendo Dirazar.

