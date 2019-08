"Tenemos que cuidar la educación pública porque es la única institución que puede hacer cohesión social"

134898

Información General Inauguración del sector ampliado de la Secundaria del barrio Bancario I

Es lo que dijo el director del establecimiento educativo. El acto se produjo esta mañana con la presencia del intendente Ezequiel Galli.



La Escuela Secundaria Nº1 "Jorge Luis Borges" lucirá desde este jueves un nuevo espacio para el disfrute para toda la comunidad educativa del Barrio Bancario.

El intendente Ezequiel Galli encabezó el acto, acompañado del director del establecimiento Pablo Wagner, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas Julio Ferraro, la presidenta del Consejo Escolar Maite Salerno, funcionarios municipales, autoridades educativas, docentes, alumnos y miembros de la comunidad.

La obra de ampliación en la institución, contó con una inversión superior al millón y medio de pesos e incluyó la demolición del piso exterior del patio donde se construyó un aula, con todo el revestimiento, la colocación de ventanas y puertas, cielorrasos, la instalación eléctrica, la pintura en el interior y dos equipos de aires acondicionado.

"Es un día muy especial, muy ansiado por la Escuela Secundaria, necesitábamos encarecidamente estas dos aulas porque los chicos estaban cursando en otras áreas de la escuela que no eran compatibles con la actividad pedagógica. Es una petición que hicimos históricamente, esta lucha viene desde hace cuatro años. Gracias a dios nos empezaron a escuchar: Maite Salerno se puso a la altura de las circunstancias, Ezequiel luego vino de visita con el arquitecto y a partir de ahí empezó a armarse esto y llegó a armarse el sueño que tenemos con la escuela para completar, nosotros siempre decimos que tenemos que cuidar la educación pública porque es la única institución del país que puede hacer cohesión social", indicó el director del establecimiento Pablo Wagner.

Asimismo señaló que "la educación pública hay que cuidarla, casi todos nosotros nos hemos formado en la educación pública, la camada de entre 40, 50, 60 años, la clase dirigente del país, creo que se formó en la educación pública, donde a nosotros nos importaba el otro como persona y no por lo que tenía. La educación pública recibe a alumnos sin importar su condición, la educación pública perfecta sería aquella en la que vengan de un barrio carenciado, clase media y clase alta, entonces esa cohesión, entender al otro desde lo diferente, es el rol fundamental de la educación pública, pensar al diferente para entender su mundo y a partir de ahí construir, en una sociedad donde bajo alguna religión o bajo cualquier pretexto nos dividimos y nos lleva a caminos peligrosos, en cambio cuando la educación pública hace al diferente leerlo como un libro que tiene emociones, entender por qué piensa así y por qué actúa así, a mi me parece que esa fue la educación pública que nosotros recibimos. Entender al de al lado no solo por lo que tiene sino por lo que da".

Finalmente contó que "a nosotros nos emociona que a nivel político estén apostando a la educación pública. Es un agradecimiento al señor Intendente. Me acuerdo cuando vino por primera vez en campaña, entramos a un 5to año, yo vi que ahora Olavarría va a tener un cartel. Uno de los pibes dice 'lo que le falta a la ciudad es el cartel de bienvenida', me acordaba de esa charla y se ve que se ha avanzado. Y ese pibe, ese grupo, seguro se acordó como me acordé yo. Son esas pequeñas charlas que se producen en la escuela pública con impacto positivo".

"La gestión municipal ha entendido que lo importante es la escuela pública, por todas las obras que hemos estado viendo en todos estos cuatro años, con fondos municipales, como nunca se vio. Eso es un condimento muy fuerte, se ha apostado a lo que se tiene que apostar que es a las futuras generaciones", concluyó.

Por su parte, el Intendente agradeció "a Pablo por sus palabras y a todos por la presencia, Rotary, funcionarios docentes alumnos, no es la primera vez que escucho lo que vos propones. Mis hijos van a escuela privada y sin embargo intervenimos 70 escuelas en menos de 4 años. Creo que no tiene que ver con que uno quiera mejorar la calidad de sus hijos sino mejorar el futuro de todos ellos. Me parece que tenemos que entenderlo de esa manera. Si nos proponemos eso nos espera un futuro mucho mejor".

"Si todos los que vivimos en este bendito país le ponemos la pasión que le pone Pablo a su trabajo podemos ser potencia mundial. Lo quiero destacar, porque tiene un amor por esta escuela, sus alumnos y su función como director que realmente es para destacarla", agregó.

Expresó además que "no hay nada más lindo que hacer inauguraciones cuando uno está en esta función, es hermoso. Pero cuando se trata de educación muchísimo más. Hace muy poquito estuvimos en la Escuela 32 inaugurándola, estamos por inaugurar baños y ventanas nuevas de la escuela 17, estamos por inaugurar la obra de la Escuela Agraria para que después de tantos años no tenga más techo de fibrocemento. Obras que nos enorgullecen. Nos pone contentísimos estar hoy acá inaugurando nada más y nada menos que un aula nueva, una exigencia de la comunidad por el crecimiento de la matrícula. Estos 65 metros cuadrados de aulas serán 65 metros cuadrados de historias de vida, de un montón de chicos que van a pasar por acá en los próximos años. Es el compromiso que asumimos con la educación pública".

"Hay una frase de Sarmiento, que dejó marcado a fuego lo que tiene que ver con la educación y el progreso: 'dentro de las aulas todo, fuera de las aulas nada'. Creo que ese es el camino, el camino de la educación es el camino del crecimiento y todos tenemos que apostar ahí. A mí me gusta mostrar hechos más que palabras. Y hoy un hecho concreto es que la escuela secundaria 1 tiene un aula nueva. Por lo cual los invito a todos a seguir trabajando por este camino, el camino de la educación pública es el camino para salir adelante, y para levantar este país, esta ciudad y esta provincia. Les agradezco por estar acá", concluyó.