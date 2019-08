Título de propiedad y escritura para 400 familias

134905

Información General

Galli encabezó el acto y estuvo acompañado por el Escribano General de Gobierno Marcos Rospide, el subsecretario de Legal y Técnica del Municipio Luciano Blanco, la Escribana Adscripta Directora de la Escribanía General de Gobierno Mariana Sanchez, la Escribana Victoria Ponce, el director de Casa de Tierras y Regularización Dominial Martín Endere, funcionarios del Gabinete y vecinos.

"Me gusta mucho y me alegra mucho ver el Salón Rivadavia lleno de gente. Es un placer para mí", dijo el intendente Ezequiel Galli a las más de 400 personas que se encontraban presentes en un nuevo acto de firma y entrega de escrituras sociales.



En la tarde de este jueves se firmaron 195 títulos de propiedad (146 del Instituto de la Vivienda y 49 de la Ley 10.830) y se entregaron 205 escrituras (33 de la Ley 10.830, 1 sin operatoria y 171 del Instituto de la Vivienda).



Esto fue posible gracias al Plan de Escrituración Social que se implementa en todo el territorio bonaerense, a través del trabajo conjunto de la Escribanía General de Gobierno, el Instituto de la Vivienda y la Municipalidad de Olavarría.



"En estos actos que son tan lindos y de los que nos gusta participar, porque vemos el fruto y el esfuerzo de un trabajo que se hace tanto de ustedes como de parte del gobierno. Ustedes porque es su casa, es el esfuerzo de toda una vida. Son muchos años que algunos vecinos están esperando la escritura y años de tener la incertidumbre de que podía pasar con la casa. Hoy esa duda se despeja, muchos de ustedes se llevan la escritura de su casa y muchos van a estar firmando. Seguramente es un día que no se lo van a olvidar. Es el día donde finalmente pasan a ser dueños de su casa. Se llevan el papel y cuando entren a su casa la van a sentir de otra forma, porque la van a sentir propia", sostuvo Rospide.



Señaló que "en la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal en Olavarría hemos entregado miles de escrituras, son miles de vecinos que tienen la tranquilidad de saber que la casa es propia, que son dueños. Es una tranquilidad y nosotros participar de esto nos llena de alegría, porque vemos que se llega a lo que nos pide la Gobernadora que es estar atrás de los expedientes, darles respuestas a los vecinos de la provincia y que tengan el tramite hecho. Y eso con celeridad. Muchos de ustedes estuvieron acá en julio cuando firmamos y hoy están recibiendo la escritura. Y los que están firmando hoy, ya hay un acto programado para octubre en el que quizá reciban la escritura y si no es allí será antes de fin de año. Eso habla de la celeridad y los procesos que se han ido acortando muchísimo: desde familias que han esperado 20 o 30 años a hoy estar firmando y entregando una escritura en el mismo año".



Por su parte, el intendente Ezequiel Galli subrayó que "me gusta mucho y me alegra mucho ver el Salón Rivadavia lleno de gente. Es un placer para mí. Y más aún cuando en este día tan hermoso ustedes vienen a llevarse una buena noticia, algunos llevarse una carpeta con ese papel tan importante para cada uno de ustedes, para sus familias, para el futuro de sus familias, como es esa escritura. Un documento que avala algo que Marcos dijo, una palabra clave: Dueño. Ser dueño significa tanto -pero tanto- para todos ustedes que es un motivo de celebración".



"Este papel que se van a llevar significa que van a poder dejar a sus hijos una casa y que nadie se las va a poder quitar, que ya su familia es propietaria de una vivienda y que ese techo, ese hogar, ya es de ustedes. Por eso para nosotros, después de tanto trabajo, tantos meses y años de trabajo, hoy con este acto donde 400 familias pasan a ser propietarias estamos superando las 6500 familias de Olavarría que son propietarios y van a tener la escritura de su casa, 6500 familias gracias al trabajo que hemos realizado con Escribanía General, con el Instituto de la Vivienda, Casa de Tierras, todo vinculado a una Gobernadora que tuvo el coraje de poner a los equipos a trabajar pura y exclusivamente en resolver estas cuestiones. Después de tanto trabajo y esfuerzo, agradezco al equipo que encabeza Martin (Endere), Luciano (Blanco) y poder estar superando ese número para nosotros es maravilloso", valoró.



Anunció además que "dentro de los que firman hoy, tenemos un barrio emblemático en Olavarría que es el Barrio Amesya, que me acuerdo una caminata en el 2015 y el reclamo puntual de ese sector de la ciudad era 'queremos tener un barrio como corresponde'. Lo mismo pasó con el Barrio Evita: 100 familias que ya firmaron su escritura y la van a tener. Era un barrio en terrenos que no se sabía de quien eran y nos llevó dos años de trabajo poder lograr que los vecinos tengan su escritura".



"Los invito a celebrar hoy y a pensar que este es el camino. Que por este camino queremos seguir trabajando los próximos cuatro años. Hoy los invito a celebrar y mañana todos juntos a seguir trabajando para que Olavarría sea cada día más grande", concluyó.

