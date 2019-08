Durísimo comunicado de la Mesa de Emergencia

134948

30.08 | Información General Buscan declarar la emergencia alimentaria

Relevaron "176 familias de 35 barrios, un total de 800 olavarrienses. Al día de hoy, aumentó en un 50%". Apuntaron al rol de los concejales para lograr la declaración y acusan al Municipio de actuar como "punteros políticos".



La Comisión de Salud y Desarrollo Social del Concejo recibió el miércoles a los miembros de la Mesa de Emergencia en el marco del análisis de la propuesta que impulsó la organización social para que se declare la emergencia alimentaria. "Concejales oficialistas consideran que Olavarría y sus vecinas y vecinos no estarían pasando una crisis alimentaria como para declarar nuestro pedido" informó la Mesa tras el encuentro.



Los integrantes de la organización respondieron las consultas de los concejales y expusieron el estudio que realizaron para conocer cuántas personas asisten a los comedores y merenderos, y sus situaciones laborales, de acceso a los alimentos, a la salud y a la vivienda. Relevaron "176 familias de 35 barrios, un total de 800 olavarrienses. Al día de hoy, aumentó en un 50%".



La Mesa reconoció que hay "colaboración" del Municipio con el aumento del aporte para alimentos que llegó a 500 pesos en 2018, pero lo consideraron "insuficiente": "nosotros proponemos 3.000 pesos" recordaron.



"Le sumamos la ayuda a dedo de alimentos de carne, pollo, frutas y verduras a algunos comedores, volviendo a sus encargados empleados municipales o proveedores. Nos preguntamos, ¿con qué criterio el Estado municipal decide a quién sí y a quién no ayudar? ¿Acaso no es esa acción, por parte del Estado, hacer lo que tanto nos tildan a nosotros de ser, punteros políticos?" cuestionaron.



También se mostraron pesimistas sobre la relación de la Mesa con el Ejecutivo municipal. Contaron sobre la información que presentaron hace 9 meses para que se brinde asistencia a ciertas familias y aún hoy no se ha canalizado.



"No sólo responsabilizamos al oficialismo local de la problemática del acceso a la alimentación nutritiva, sino que, también hacemos que los concejales representantes de otras fuerzas políticas, tomen la responsabilidad que el cargo les otorga" expresaron en el cierre.