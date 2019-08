"Lo único que quiero es que mi hijo permanezca internado en Hinojo"

134964

Policiales Radicó una denuncia en la comisaría de la Mujer

La madre de un hombre de 39 años que se encuentra internado desde hace casi 10 años en el Hospital de Hinojo hizo pública una denuncia para evitar que su hijo sea trasladado a un Centro de Día que se encuentra radicado en nuestra ciudad.

Aseguró que el traslado fue dispuesto desde la cúpula directiva del centro de salud y planteó que si se realiza la salud de su hijo podría deteriorarse.



El pedido fue presentado por Regina Palacio, quien se acercó a EL POPULAR poco después de radicar la denuncia en la comisaría de la Mujer y la Familia. En la misma dejó claro que "lo único que quiero es que mi hijo Juan Horacio permanezca internado en el Hospital de Hinojo y que no lo trasladen porque considero que él se pondría muy triste y sería perjudicial".



Según explicó a este Diario, la derivación se debería a que, según la Ley de Salud Mental, el paciente no podría permanecer internado en este centro asistencial por "tanto tiempo". El hombre de 39 años sufre de Síndrome de Cromosoma X Frágil, lo que le produce que sea altamente agresivo, y fue internado hace alrededor de 9 años en el Hospital de Hinojo. Además, no ha salido del lugar desde hace unos 5 años.



Palacio explicó que los médicos le indicaron que el paciente debía ser trasladado al Hospital de Día Interdisciplinario de Rehabilitación y Reinserción en Salud Mental de carácter privado que se encuentra en el centro de la ciudad, cuyos gastos serían cubiertos por el Municipio. "Ellos aluden que Juan Horacio está bien, está adaptado, que se puede programar con él una adaptación hacia otro lugar", indicó su madre.



Sin embargo, para la mujer esto no sería así. "A mí me interesa mi hijo, está adaptado en el lugar, lo quiere todo el mundo, se maneja con mucho conocimiento del espacio físico, a pesar de que le han pasado un montón de cosas", indicó. "Les pido que reflexionen y actúen como profesionales", agregó al final de la entrevista, donde indicó que por infringir una serie de normas le prohibieron el acceso al Hospital por un periodo de 90 días.