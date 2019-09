"Contá, contá, contá"

135003

31.08 | Política Análisis del escrutinio definitivo de las PASO en nuestra ciudad

Cada viernes, la periodista Josefina Bargas antes del mediodía plantea de manera cercana un análisis minucioso de la realidad política en "Mejor de Mañana". Esta vez, el análisis del escrutinio definitivo. ¿Existe el "vacío de poder"?



Este viernes en "Mejor de Mañana", programa conducido por Yanela Alves de 9 a 12 por la 98 POP, Josefina Bargas -periodista de El Popular Medios y analista política- volvió al aire con los datos que se expusieron tras el conteo definitivo que comenzó el 13 de agosto, y se dieron a conocer este jueves, del resultado de las PASO efectuadas el 11 de agosto pasado.



De allí, Bargas extrajo los datos relativos a nuestra ciudad. Por ejemplo, y de manera concreta:

Juntos por el Cambio, la fuerza que llevó a Ezequiel Galli como candidato a renovar su mandato como jefe comunal obtuvo 26.506, es decir, sumó 1.966 votos respecto del conteo provisorio. De esta manera analizó la periodista, "amplio un poquito la diferencia con Federico Aguilera que consiguió 23.894, y se posicionó como la segunda fuerza con una diferencia de 2.600 votos".



En tercer lugar, el ex intendente y referente de "Concenso Federal" en nuestra ciudad, José Eseverri sumo 962, y llegó a los 14.306.



Como quedó expuesto, en el conteo faltaban más de 5 mil votos en lo que refiere a Olavarría. "Faltaban 5442 votos que no habían sido contados, es lo que permitió confirmar también el escrutinio definitivo. Y aseguró Josefina "el resultado no va a cambiar, no cambió pero es un número alto para que falte de contar".



¿Cómo sigue esto?



Bargas explicó además la ley que rige en nuestro país respecto del debate obligatorio de los candidatos que pretenden ser presidentes de la Nación y dijo "dentro de una semana, el 7 de septiembre, se van a oficializar los candidatos. Desde allí la Comisión Nacional Electoral va a convocar a los candidatos a presidente que superaron las PASO, para organizar el debate".



Y serán 2. Vale recordar además que es obligatoria la participación. Sobre las fechas, Bargas agregó que se determinan esos dias ya que, "las fechas se establecen entre 20 y 7 días antes a la elección".