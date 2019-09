La carne vacuna aumentó entre un 12 y un 15 por ciento por el impacto de la suba del dólar

135062

02.09 | Información General El kilo en pie aumentó unos 10 pesos en una semana y eso se trasladó al mostrador.

Lo afirmó el carnicero José Vigo. El cerdo acompañó y el pollo subió un poco más. La falta de un matadero es de poca incidencia en el precio final pero Vigo igual cree que hay que construir uno local.

La carne es el alimento esencial para muchas familias y además la referencia de la canasta básica alimentaria. Después de las Paso, según dijo el carnicero José Vigo, el kilo de carne tuvo un aumento "entre lunes y martes del 8 al 10 por ciento" por un consiguiente incremento del kilo en pie.

La carne vacuna, siempre según lo expresado por José Vigo, aumento un 12 por ciento en tanto que el cerdo la suba fue un poco más, de casi un 20 por ciento y el pollo rozó el 40 por ciento.

La tendencia fue subiendo y en la semana llegó a sufrir una suba de "entre el 12 y el 15 por ciento. Ese aumento se reflejó en la otra semana en el mostrador", agregó.



En general, el valor de este alimento se rige por la ley de oferta y demanda y depende de lo que cueste en gran medida el precio del kilo en pie.



Últimamente, la gente se había ido trasladando a otro tipo de carnes más baratas, pero la dinámica de la inflación terminó alcanzando también este tipo de carnes alternativas como el lanar, el pollo o el cerdo.



Hoy por hoy, lo que más subió fue el pollo pero por su rendimiento termina empardando el costo de la carne vacuna o de cerdo

Olavarría no tiene Matadero Municipal



Preguntado si por el hecho de no tener un matadero en la ciudad también esto encarecía el producto, dijo que la incidencia es mínima puesto que sería de "un 2 por ciento más o menos", aunque reivindicó la necesidad de tener uno en Olavarría, solo que no sabe ni se imagina de dónde puede salir el fondo para esa inversión que sería de unos 2 millones de pesos.



"No es mucho porque hoy traer una media res de Azul costaría unos 150 pesos, algo así como 2,50 pesos por kilo".



Advirtió que en Azul "ya no tienen cupo para matar y que hay gente que trae carne de Bolívar y hasta de Buenos Aires, y otros que ya van a matar a Juárez".



Explicó que nunca imaginó construir un matadero junto con otros carniceros y que "nunca hablamos para hacer esa inversión", pero no lo descartó.



A su juicio, lo que más rinde es la carne de vaca pero mucha gente ha cambiado sus hábitos de consumo puesto que "en vez de comprar un kilo para milanesas, termina comprándolas preparadas con lo que puede perder unos 400 gramos entre huevo y pan rallado. En cambio, con un kilo de carne puede completar unos dos kilos de milanesas".



Luego aclaró que la diferencia de precio con el cerdo y el lanar no es significativa y que el pollo termina compensando su precio con el rendimiento en comparación al resto de las carnes.



También la cultura vegana es un factor importante y en crecimiento pero "todavía no ha incidido mucho en el consumo de carne", aclaró.