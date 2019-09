Muchas mujeres este martes en la Muestra de Libros

En la 26° Muestra Libros en Olavarría, este lunes fue completamente de las mujeres. Es que desde las primeras horas de la mañana, en el Teatro Municipal con el espectáculo de narración de Verónica Álvarez Rivera, durante toda la jornada se realizaron las presentaciones de libros y charlas -en el Centro Cultural Municipal "San José"- de Miriam Casco, Lorena Colello, Andrea Isern, Lucrecia Ochoa, Floral Zu, Maryta Berenguer, Diana Bellessi y Luciana Peker.

Además, en la tarde se desarrollaron "Coffee Break" y "Pausa Café", con la organización de la Biblioteca Popular "Armando Collinet".

Con un gran número de asistentes se desarrollaron las diferentes propuestas de lunes, tanto en la Sala 5 como en el Auditorio del espacio municipal, a modo de conversatorios, charlas, poesía y presentaciones de libros.

"Todo este proyecto que desarrollé en estos últimos años tiene que ver con mi profesión de fotógrafa y diseñadora gráfica, logre aunarlo en esto que también es mi pasión como la bicicleta y los viajes. La charla que transcurrió es mi proceso de trabajo de cómo intervengo las imágenes, basadas en estos viajes que he hecho con la bici que tienen que ver con lo artístico, no es tanto contar la aventura, sino vincularlo al mundo artístico. El recorrer las ciudades en bici, me permite absorber de las culturas de los diferentes lugares no solo las esquinas, barrios, calles, sino la idiosincrasia de las distintas sociedades", manifestó Floral Zu luego de su interesante disertación en el Auditorio.

Por su parte, Luciana Peker se mostró "muy contenta de venir a la feria del libro en Olavarría y es un año en donde todas las ferias del libro del país: vengo de Neuquen, La Rioja, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Córdoba, Rosario y se ha abierto el espacio a escritoras y periodistas feministas, de una manera que me parece que es un hito, no solo en lo social, sino también en lo cultural y eso es festejable".

"Con 'La revolución de las hijas' lo más hermoso que pasa en las ferias del libro es la lectura viva, en el contacto con las lectoras, lo más emocionante es que ha unido a muchas madres con las hijas -es algo que veo en todos los puntos del país- y que muy por el contrario de lo que se dice o se prejuzga, la lucha ha logrado que las hijas comprendan más a sus mamás y que las mamás acompañen más a la demanda de sus hijas", aseguró.

El cronograma previsto para este martes 3 de septiembre se desarrollará en el Teatro Municipal y el Centro Cultural "San José" de la siguiente manera:

Teatro Municipal

9 y 14 horas: Espectáculo de narración a cargo de Verónica Álvarez Rivera (EP)

Centro Cultural Municipal "San José"

17 horas: Alejandro Vergara presenta su libro "Malvinas. Palas al rescate" (Auditorio)

18 horas: Mirta Bide presenta su libro "Santina" (Sala 5)

18 horas: Taller «Recorrido de narrativas poéticas desde autores originarios», a cargo de la Lic. Mirta Millan (Microcine)

19 horas: Presentación de Cuadernos de Cátedra: Apuntes sobre el trabajo etnográfico. Autores: Ludmila Damiana Adad, Juan Pablo Matta, Carlos Alberto Paz, Emilio José Tevez, Agustina Girado y Silvia Attademo / Marx, Durkheim, Weber: revolución, orden y desencanto. Autores: Mónica Sterki; Martín Porta; Brenda Bahl / Recorridos en Comunicación y Cultura. Convergencias y distanciamientos epistemológicos de un campo de estudio. Autores: Belén Fernández Massara; Gastón Marmissolle, María Sol Pallero. (Sala 5)

19:30 horas: María Laura Dedé presenta su libro "Deslenguados, diccionario de malas palabras, improperios y otras cosas peores". (Auditorio)

Nota: por cuestiones ajenas a la organización, este martes no se presentará el escritor Alejandro Parisi, tal como hubiera estado previsto.

Fuente: Prensa Municipal