"La gente viene y siempre solicita un consejo"

Información General Día del Ferretero

José Luis Satriano, de Ferretería El Uruguayo. La Ferretería tiene su local original desde hace cuatro años en Avenida Pringles 2455 mientras que hace un mes abrió su segundo local.

"¿Las ventas?, ta, ta, ta como en todos lados, la situación muy tranquila como en todos lados. Se nota mucho que es difícil llegar a fin de mes, sobre todo porque nosotros lo acompañamos con un largo horario. Pero agosto ha sido un mes muy duro, a pesar de que nosotros tomamos el riesgo de abrir otro local como para darle más lugar a la gente" comenzó contando José Luis Satriano, de Ferretería El Uruguayo, quien hoy celebra su Día.



Y lo de uruguayo no es casualidad. José Luis es uruguayo. Por eso no debería extrañar el "ta, ta, ta" -como Víctor Hugo Morales, el relator de fútbol- cuando habla y quiere decir "está". Pero es un argentino más, o un olavarriense más, porque aquí, en esta ciudad, formó su familia.



Ferretería El Uruguayo tiene su local original desde hace cuatro años en Avenida Pringles 2455, entre Hornos y Bolívar, mientras que hace un mes abrió su segundo local (en Bolívar y Avenida Urquiza). "El local nuevo está ubicado en un muy lindo lugar, con mucho pasaje de gente, con mucho tránsito, pero también está adecuándose a la situación. Como se dice generalmente, le ponemos el pecho a las balas y seguimos" señaló Satriano.



Respecto de lo que más se vende en sus negocios, el Uruguayo dijo que "no hay promociones. El rubro mío siempre fue la mano de obra general, así que es lo más específico en cuanto a lo que necesita la gente para su casa, para hacer distintos arreglos. Y le damos una solución hasta en lo explicativo, ya que quiere arreglar algo y no lo sabe, acá se lo explicamos porque además tenemos el conocimiento ya que yo vengo de ese "palo".



Le explicamos que debe comprar lo necesario, no le hacemos gastar en vano. Que se lleve lo que realmente necesita, sobre todo porque hoy el dinero no alcanza y entonces le detallamos lo que le conviene llegar" siguió diciendo.



"Tenemos variedad en general para lo que el cliente necesita para su casa. Hay herramientas en general, todo lo relacionado con electricidad -más que nada de mano- así como para trabajar en el sector de agua, es decir lo básico. Y esperando para la temporada de primavera, ya que traeremos mangueras de riego, algo para el jardín, que es lo que nos piden. La gente viene y siempre solicita un consejo, obviamente, pero también vienen los profesionales a comprar. Muchos me conocen porque saben que anduve en la mano de obra, pero los profesionales también vienen porque les queda bien el tema del horario ya que acá -en la Avenida Pringles- estamos en horario corrido, entre las 7.30 y las 20 horas.

Es que hay gente que pasa para el campo y sabe que el negocio está abierto desde temprano, así que si necesita algo seguramente pasa por acá. Son unas cuantas horas, es cierto, pero es para brindarle lo mejor a los clientes, mientras que en el local nuevo trabajamos de 8 a 12.30 y de 15 a 19 horas, ya que es un horario de barrio, y veremos si cambiamos cuando los días comiencen a estirarse un poco" continuó diciendo.



"Haber trabajado en electricidad, en reparaciones, en pintura de obra, por ejemplo, es algo que conozco perfectamente y entonces los clientes confían en lo que uno puede explicarle cuando tienen que hacer algún arreglo en su casa. Son servicios generales de una casa, que lo hacemos siempre por otra parte. Las herramientas y el alquiler de herramientas también anda bien, como agujereadoras, hormigoneras, patarreras, carretillas, etc., que tenemos en los dos lugares. Para la casa hay de todo, e inclusive nos han pedido algo de bazar y seguramente le anexaremos algo como cepillos o baldes, pero lo fundamental es lo de ferretería y tenemos todo para satisfacer a nuestros clientes que son muchos" terminó contando José Luis Satriano.