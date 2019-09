Con excedentes de miel, estudiantes de la Escuela Agraria realizan jabones

135090

Chicos de sexto año de la Escuela Agraria iniciaron un proyecto en mayo para realizar jabones. La idea surgió porque en el comedor y en los espacios formativos se lavaban las manos sólo con agua.

El pasado miércoles, en el SUM de la Escuela de Educación Técnica Nº 2 "Luciano Fortabat" (ex Industrial) se desarrolló la instancia regional de la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología en el que quedaron seleccionados 13 trabajos, 6 de ellos son de Olavarría. La Escuela de Educación Agraria N° 1 con su proyecto "Jabones artesanales y ecológicos" estará participando en Mar del Plata de la etapa provincial del 23 al 25 de septiembre para buscar un lugar en la fase nacional a fines de octubre, en Tecnópolis.



Del proyecto participan estudiantes y docentes de sexto año de la Escuela de Educación Agraria N° 1 que fue presentado en la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología donde recibieron una mención, pero también fueron reconocidos por la Dirección Provincial de Innovación y Tecnología Educativa como "Proyecto Innovador".



Durante la Feria, los estudiantes explicaron que la idea de los "Jabones artesanales y ecológicos" es crear una marca y poder comercializarlos en el futuro. La base de todos los jabones es la miel que queda como excedente en la escuela. "La miel tiene aminoácidos, vitaminas y además hidrata", explicaron Agostina Ruppel, Francisco Massón y Milagros Cabrera.



Son 12 los estudiantes que participaron del proyecto de investigación pero 3 fueron los expositores. Vienen trabajando desde mediados del mes de mayo ante una inquietud colectiva dentro del establecimiento. El Popular dialogó con la directora de la Escuela de Educación Agraria N° 1, Sandra Botasi quien comentó de qué se trata el proyecto y cómo surgió.



En principio, la Directora explicó que "el proyecto surge en sexto año desde una necesidad que había en la Escuela. Los chicos cuando iban al comedor y se lavaban las manos no tenían jabón, se lavaban sólo con agua. Lo mismo pasaba cuando venían de los entornos formativos sólo se lavaban las manos con agua. De allí surge la inquietud y la pregunta de ¿por qué no tenemos jabón? y ¿por qué no lo fabricamos?".



"Lo novedoso de esto es que nosotros tenemos distintos entornos formativos y uno de ellos es la apicultura. Dentro de la apicultura tenemos un excedente de miel y de cera, entonces los chicos dijeron por qué no podemos usar esas sobras para elaborar los jabones", explicó Botassi sobre los ingredientes principales del producto.



Por otro lado, contó el trayecto que debieron recorrer los estudiantes para llegar al producto final. "Esto necesitó compromiso de los estudiantes y de los docentes, Norma Burelli y Jorgelina Humberto. Después que surgió la idea tuvieron que comenzar a investigar: cómo se hace un jabón, qué materiales se necesita y cómo utilizar la cera y la miel, se acercaron a la Facultad y fue un trabajo largo. Todo fue a prueba y error, hubo ensayos donde el jabón no era lo que se esperaba hasta que se logró el punto exacto".



"Hoy los jabones están en la Escuela, en los baños y en las piletas del patio. Son naturales, rústicos y ecológicos. Después se fue ampliando el proyecto en dos cuestiones, por un lado hicieron trabajos de programación con Scratch que eso fue lo que mostraron en la Feria. Y por otro lado, tiene una salida solidaria, porque trabajamos con la Escuela Especial 502 en donde los chicos van a llevar los jabones, explicar el proceso y hablar sobre los hábitos saludables de la importancia del lavado de manos", contó la Directora de la Escuela Agraria donde también se suma otro factor a la idea: la salud.



La intención de los docentes y estudiantes "es que el jabón resulte, no sólo para el lavado de manos, con las docentes hicimos la prueba de lavar repasadores sucios y la verdad que resultó muy bien, respondió y sacó la suciedad", aseguró aunque por otro lado hizo hincapié en que "este proyecto de investigación y sus resultados son una motivación para los estudiantes y para el resto de la Escuela. Porque los otros cursos ya están pensando en participar el año que viene".



Por último, Botassi concluyó en que "los estudiantes tienen que ser protagonistas. La Escuela Agraria trabaja y hace muchísimas cosas pero no se ven, por eso comenzamos a trabajar en mostrar los que hacen los chicos. Por esto también surge lo que hacen dentro de la Escuela. Hay un grupo de docentes excelentes que siempre están dispuestos a colaborar y a trabajar con y para los estudiantes".