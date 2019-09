"Buscamos una equidad para los adultos mayores"

135109

Información General renovación de la licencia de conducir

Juan Sánchez, concejal del interbloque Frente de Todos, expuso su proyecto. El trabajo está basado sobre dos ejes: por un lado, reducir el cobro del trámite para las personas mayores de 65 años, y por el otro, descartar la obligación del trabajo práctico-teórico para las mismas, al menos sin previo aviso médico.

Los adultos mayores y su renovación de la licencia de conducir es, hace tiempo, foco de críticas y complejidades, sobre todo para los mismos y sus experiencias al realizar dicho trámite. Desde el interbloque Frente de Todos, el concejal Juan Sánchez tomó nota de lo dicho y presentó un proyecto de ordenanza que involucra a las personas mayores de 65 años.



Los adultos, sobre todo aquellos que tienen que renovar de forma anual su licencia de conducir, sufrieron malas experiencias. Fueron muchos quienes se comunicaron con EL POPULAR para comunicar lo mencionado anteriormente, al punto que despertó respuestas por parte del círculo político.



Juan Sánchez, del bloque De los Trabajadores y concejal del interbloque Frente de Todos, presentó un proyecto de ordenanza que busca "igualdad" entre las personas mayores de 65 años y el resto de los olavarrienses menores a esa edad, los cuales están en diferentes condiciones al momento de cumplir con la renovación del carnet de conducir.



"Tenemos presentado un proyecto que habla de igualdad en el cobro de la renovación de los carnet de conducir para los jubilados. Es decir, como ellos tienen que renovar cada año que lo que paguen sea un quinto de la tarifa. Así a lo largo de cinco años pagan lo mismo", señaló el concejal cuando explicó el espíritu del proyecto en cuestión.



En este punto, el proyecto está claro: en un lapso de 5 años, que es el tiempo de duración del carnet de conducir para las personas menores de 65 años, los adultos mayores de 65 deben ir cinco veces a realizar el trámite de renovación, por lo que terminan pagando mucho más que el resto de los olavarrienses. Ésto es lo que se busca resolver y, para tal resolución, habría que modificar el inc. 2 del articulo 9 de la ordenanza 24/61.



"Buscamos una equidad para los adultos mayores acogidos al beneficio de la jubilación, es decir, un plano de igualdad en cuanto a los costos con el resto de los ciudadanos que solicitan el carnet de conducir", señaló Juan Sánchez, concejal del interbloque que conduce Federico Aguilera.



El concejal explicó que "si bien pagan un poco menos en la actualidad, si sumas su renovación anual terminan pagando mucho más que el resto, por eso hay que reducir sus costos".



Además agregó que "hoy en día, en un contexto de crisis económica y deterioros importantes de valores, ésta franja fue la que más sufrió y la única que no fue tenida en cuenta en ninguna medida nacional; por ésto me parece que cobra sentido en lo local y en la medida que se pueda se deben reducir sus gastos".



Vale aclarar que el proyecto ingresó a Comisión de Infraestructura, luego pasaría por Legislación y, si está en condiciones, entraría al recinto del Concejo Deliberante para su debate.

Más detalles de la nota, acá.