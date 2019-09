Macri dijo que el control de cambios "solo se justifica en la emergencia"

135123

Política

El presidente Mauricio Macri sostuvo que las medidas de control de cambios tomadas por el Gobierno el último domingo tras la última devaluación "no nos gustan y solo se justifican en la emergencia".

El mandatario estuvo en el cierre de la IV Jornada de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que se realizó en el hotel Sheraton del barrio de Retiro, de la ciudad de Buenos Aires. Allí, sostuvo que el control en la compra de dólares y la obligación a liquidar divisas a los exportadores "son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia, durante un tiempo limitado", pero que "fueron implementadas para evitar daños mayores, diseñadas para hacer lo menos invasivas posibles y para que no afecten a los ciudadanos de a pie".



El presidente sostuvo que hubo "una fuerte volatilidad después de las PASO". "Hubo una mayor tensión cambiaria, el riesgo país se triplicó y los valores de la bolsa cayeron a menos de la mitad. Esta nueva incertidumbre nos puso en una situación de mayor vulnerabilidad, porque claramente significa más inflación y consecuentemente más pobreza", explicó.



En este marco, señaló que su objetivo "es hoy reducir esa vulnerabilidad y poder llevarles tranquilidad a todos los argentinos", y aceptó "errores" y "pronósticos que no se cumplieron".



En lo que respecta al marco político, el presidente pidió que "todas las fuerzas demos señales que reduzcan la imprevisibilidad". "Es fundamental construir consensos y proteger a los argentinos. Este Gobierno, que ha sido el primero en 100 años en estar en minoría, ha trabajado muchísimo en este sentido", aseguró.



En este punto, contó que está "en contacto permanente con los distintos representantes de los partidos que compiten en octubre. He escuchado a la oposición y lo seguiré haciendo porque estoy convencido de que se sale negociando".



"Estoy convencido de que podemos ser mejores y siento que estamos siendo mejores, más allá de esta coyuntura económica. Para eso es fundamental que confiemos en nosotros mismos. ¿Cómo no vamos a poder? Esa Argentina es posible está ahí, está acá y es la que vamos a lograr", finalizó. (DIB)