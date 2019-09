El Popular Medios fue parte de "Dos Días en tu Futuro"

135173

05.09 | Información General Fundación Loma Negra

El jueves y como ocurre año atras año, El Popular Medios formó parte de la jornada. Sofía, Estefanía y Alejo estuvieron compartiendo la edición 2019 del programa "Dos Días en tu Futuro", recorriendo los cuatro medios: Canal Local, diario papel, 98 POP y página web para conocer un poco más sobre la vida profesional.

Se trata del programa orientado a jóvenes que cursan el último año de nivel secundario impulsado por la Fundación Loma Negra, con el acompañamiento del Municipio.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en la tarde de ayer en el Salón Rivadavia, el intendente Ezequiel Galli estuvo acompañado por el Secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, funcionarios municipales y representantes de Fundación Loma Negra, entre otros.

En esta oportunidad, Galli felicitó a los participantes y destacó: "la verdad que estar llevando adelante la décima jornada de Dos Días en tu Futuro es muy importante. Gracias a la Fundación Loma Negra, a los 95 socios y recién me comentaban que 1130 chicos pasaron por este programa en estos 10 años. Es un número impactante, casi 120 chicos participaron ayer y hoy y para nosotros como Municipio poder ser socios activos y haber estado poniendo a disposición todas las herramientas que tenemos para que puedan ver, como los 27 que fueron al Hospital y pudieron ver como se trabaja".

"Puede ser definitorio para el futuro de cada uno de ustedes. Hoy a la mañana me pasó de dar una conferencia y uno de ustedes acompañaba a uno de los periodistas, porque quiere estudiar comunicación y pudio vivir lo que es una conferencia de prensa, un día de trabajo y eso es lo que se busca que puedan terminar de definir o no hacer lo que están pensando. Quiero agradecerles a todos, les deseo de corazón éxitos en todo lo que emprendan y decidan para su futuro, porque tienen mucho por delante", concluyó.

"Dos días en tu futuro" en Olavarría desde hace diez años se desarrolla ininterrumpidamente. Alrededor de 26 voluntarios trabajan para llevar adelante este programa, orientado a jóvenes que cursan el último año de nivel secundario. El propósito del mismo es que los estudiantes compartan una jornada laboral junto a un profesional ligado a la carrera que sienten como vocación.

"Dos días en tu futuro" comenzó el día miércoles con la presentación del proyecto, entrega de kits y dos charlas introductorias, a cargo de de Gaby Genovese (Technology, Art and Storytelling, Global Community Builder en IOV Labs, co founder en The Flash Company Company, Speaker and trainer) y Sebas Sicardi (Researcher en IOV Labs): "Tu identidad del futuro" y "Construir el futuro en Bitcoin".

Ayer, la actividad comenzó con el inicio de las jornadas laborales por parte de los participantes, a cargo de los respectivos profesionales.

Fundación Loma Negra, impulsora del programa, es una empresa comprometida con el desarrollo comunitario y local, para lo cual focaliza esfuerzos en potenciar las capacidades de los jóvenes, entre 15 y 29 años, con el fin de promover su desarrollo personal y profesional. A partir de la generación de múltiples alianzas multisectoriales buscan generar proyectos de inserción socio-laboral, emprendedorismo y voluntariado.