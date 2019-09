A sala llena Daniel López Rosetti cerró la séptima jornada de Libros en Olavarría

Daniel López Rosetti presentó Equilibrio en la 26° Muestra Libros en Olavarría. Lo hizo ante un colmado auditorio exterior, con más de un centenar de personas que disfrutaron de una disertación en la que el doctor conversó con su público olavarriense, ya que como él mismo señaló "me gusta mucho charlar con la gente. Yo tengo una exposición de un poco más de una hora y después me voy. Lo lindo sería que uno deje algo. Yo tengo un proyecto. No es que me invitaron, hago mi trabajo y me voy. Mi ambición es que sirva. Quizá sea una actitud como la de cualquier médico: que hacés algo que le sea útil a otro".

"Yo creo que todos los que tienen algo para dar, no tienen algo para dar, tienen la obligación de darlo, que no es lo mismo", concluyó.

El cierre de la jornada fue de la mano de Daniel López Rosetti, pero la actividad comenzó este jueves en las primeras horas de la mañana con más de 150 estudiantes de nivel secundario que participaron de la charla de Andrés Rieznik y Facundo Álvarez: matemagia y atletismo mental, en un show sobre la neurociencia con aprendizaje en demostraciones de cálculo mental, que incluyó además la disertación de El Gato y La Caja, con ciencia en lugares para la mayor cantidad de personas posible.

En horas de la tarde, se presentaron diferentes libros: Juan Pablo Cambariere (Seamos libros, que lo demás no importa nada), Matías Carnevale (En la tierra como en el cielo: cine estadounidense de ciencia ficción 1970-1989) y Juan Goñi Capurro (Agosto, Destino y Cabalgata de Colección Breves). También se presentó "Margen Izquierda del Tapalqué" y se realizaron talleres de aprendizaje cognitivo para adultos (Organizado por la Biblioteca Popular Vecinal "Don Helios Eseverri") y para adultos mayores «Viajes» a cargo de María Teresa Sanséau y Mónica Cohendoz.