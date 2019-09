Ruta 3: quedó en libertad el hombre acusado de cinco homicidios culposos

135193

Había sido excarcelado el jueves de la semana pasada. Pero recién este jueves, desde su Defensa Particular, se cumplimentaron todos los requisitos necesarios para que goce de ese beneficio. A modo de fianza, tenía que pagar diez millones de pesos.

Horacio Luis Castilla, el conductor procesado por un incidente de tránsito ocurrido días atrás en la Ruta 3 donde fallecieron cinco personas, entre ellas dos menores de edad, recuperó este jueves la libertad después de que el jueves de la semana pasada, el Juez de Garantías que está interviniendo en la causa penal, le había otorgado el beneficio de la excarcelación.De 67 años de edad, oriundo de la Capital Federal y con actual domicilio en Tandil, el productor agropecuario implicado en el grave siniestro vial, ocurrido en horas de la noche del pasado domingo, estuvo detenido hasta este jueves en el Hospital Pintos de Azul, más allá de que había sido excarcelado el jueves de la semana anterior.Esa caución real de diez millones de pesos para Castilla había sido fijada "en un monto proporcional con el daño ocasionado", según escribió en el fallo el juez de Garantías Barberena. "La tarea efectuada para arribar a dicha cifra obedece a la pluralidad de víctimas, la corta edad de las mismas y la evidente responsabilidad que se avizora del imputado", había señalado también el magistrado en la resolución al analizar la conducta desplegada por el encausado en este siniestro vial que se tradujo en los decesos de cinco personas.Los rodados implicados en esta gravísima colisión, ocurrida sobre el kilómetro 230 de la Ruta 3, en el tramo que une a las localidades de Cacharí y Pardo, fueron la Jeep Grand Cherokee que conducía Castilla, un automóvil Chevrolet Corsa Classic en el que viajaban las víctimas fatales y un camión Iveco con acoplado cargado con bolsas de cemento, el cual era guiado por un transportista que vive en Loma Negra.En la causa penal que se está tramitando por este incidente de tránsito interviene Karina Gennuso, la fiscal titular de la UFI 6 con asiento en los Tribunales de Azul.A pedido de la funcionaria judicial, a Castilla le había sido dictada la detención desde Garantías 2, cuando días atrás -de manera subrogante- al frente de ese juzgado estaba el magistrado Juan José Suárez.El martes de la semana pasada, ya en carácter de detenido, el conductor del Jeep Grand Cherokee había sido llevado a Tribunales para ser indagado.En esa audiencia, desarrollada en la sede de la UFI 6, el hombre declaró por esos cinco homicidios de tipo culposo que le están imputando. Un hecho, en cuanto a la calificación penal, agravado por la pluralidad de víctimas fatales y también por la considerada "conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor".El delito que le están imputando contempla penas que van desde los tres a los seis años de prisión. También, en caso de que resulte condenado en el juicio que por este caso deberá hacerse, la inhabilitación por un determinado lapso de tiempo para conducir vehículos automotores.Ese mismo martes de la semana anterior, desde el estudio jurídico "Tancredi & Asociados" fue presentado el pedido para que el productor agropecuario fuera excarcelado.Dos días después, ya con el magistrado Federico Barberena nuevamente al frente del Juzgado de Garantías 2 departamental, a Castilla se le otorgó la excarcelación "bajo caución real".Además, como otra obligación, Barberena dispuso la absoluta prohibición de salir del país para el conductor de la 4x4, considerado a título penal el responsable de haber causado este grave siniestro vial donde cinco personas murieron, al incendiarse producto de la colisión el automóvil en el que viajaban.La liberación de Castilla se hizo efectiva este jueves después de que, para asegurar que se someta a esa causa penal donde figura como imputado y con el fin de "garantizar el cumplimiento de sus obligaciones procesales" terminó de cumplir con todos los requisitos exigidos y señalados en esa resolución que data del jueves de la semana que pasó.En el marco de una de las variantes relacionadas con esa caución real que le fuera impuesta, Castilla fijó esa fianza de diez millones de pesos a través de un inmueble que posee en la Capital Federal. Concretamente, un departamento que ahora ha sido embargado desde la Justicia.Desde su Defensa Particular se informó ayer que los demás requisitos estipulados por el magistrado para que el conductor gozara del beneficio de la excarcelación fueron cumplimentados.Eso significó que al hombre procesado en esta causa penal le fuera retenido su carné de conducir desde el Juzgado de Garantías que interviene en esta causa penal que se tramita a través de la UFI 6.En lo dispuesto la semana pasada, el juez Barberena señaló que si el conductor no cumple alguna de las pautas de conducta que le fijó, inmediatamente eso significará que se le revoque el beneficio por el cual llegará en libertad al juicio que finalmente deberá hacerse para determinar a título penal esa responsabilidad que tuvo por las cinco muertes que ahora se le están atribuyendo."Una película de terror"El camión implicado en este triple choque por alcance. Su conductor contó, en un audio que se viralizó, las circunstancias en que este incidente de tránsito sucedió. ARCHIVO/EL TIEMPOEn un audio de WhatsApp que se viralizó, el chofer del camión con acoplado involucrado en el siniestro vial ocurrido el pasado 25 de agosto sobre la Ruta 3, en jurisdicción de Azul, contó detalles de lo sucedido.Llamado Jonatan Ezequiel Fernández, de 26 años de edad y domiciliado en la localidad olavarriense de Loma Negra, en ese audio calificó como "una película de terror" a lo que había pasado aquel día, minutos después de la hora 21, en el tramo de la ruta que une a las localidades de Cacharí y Pardo.No bien había regresado a su casa, luego de que el rodado de carga que manejaba quedó secuestrado para las pericias que se ordenaron y a él le fuera tomada una declaración testimonial, Fernández contó en ese audio que el siniestro vial donde estuvo involucrado "no fue mi culpa" ni "tampoco del auto que venía atrás mío". Es decir, el Corsa en el que viajaban las víctimas fatales.Según refirió el camionero, "una Grand Cherokee de Tandil -el rodado que manejaba el ahora imputado- venía como a 200 kilómetros. Se la re puso mal al auto que venía atrás mío y el auto se me metió a mí abajo"."Los dos se me metieron abajo", contó el transportista sobre ambos rodados, luego de que el Corsa impactara contra la parte de atrás del acoplado que remolcaba el camión que él manejaba y, de esa manera, durante algunos instantes los tres vehículos circularan por la ruta prácticamente enganchados uno con el otro."Después se fueron a la banquina. Allá abajo se prendieron fuego, explotaron, de todo... El viejo se salvó. No sé cómo salió de la camioneta, hizo diez metros y explotó la camioneta. Una película de terror todo", dijo también el chofer del camión Iveco sobre aquel gravísimo siniestro vial donde murieron calcinados los cinco ocupantes del Corsa.(Diario El Tiempo)