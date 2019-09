Una muestra numismática recorre los últimos 50 años de la historia argentina

135221

07.09 | Información General Desde el Peso Moneda Nacional al aún vigente

La exposición está a cargo de la docente de la institución Dra. Ing. Silvia García de Cajén, quien además es coleccionista. La inauguración formal será el lunes a las 12.30 en el hall del edificio principal de la FIO.

La Facultad de Ingeniería exhibirá una muestra numismática compuesta por monedas nacionales que fueron testigos de los últimos 50 años. "50 x 1013. Lo que cuentan las monedas que vivimos entre 1969-2019", es el nombre de esta exposición a cargo de una docente de la FIO, la Dra. Ing. Silvia García de Cajén, quien es coleccionista y quiso sumar esta particular iniciativa al cincuentenario de la institución. La inauguración formal será el lunes a las 12:30 en el hall del edificio principal de Ingeniería.

El nombre se lee así: "cincuenta por diez a la trece", y hace referencia a los 13 ceros que la Argentina perdió, desde 1969 a la actualidad, con las cinco unidades monetarias que transcurrieron en la historia. Estas son el Peso Moneda Nacional (de 1881 hasta 1970), el Peso Ley (hasta 1983), el Peso Argentino (1983-1985), el Austral (1985-1989) y luego el Peso que aún está vigente.

"Más allá de las distintas denominaciones monetarias, cada moneda y cada billete nos cuentan de tecnología, historia, economía, género, ambiente, arte y de muchas otras cuestiones, algunas tan relevantes que hablan de la visión e impronta de país en que nació y creció la Facultad", sostiene García. Además de la exposición de monedas, habrá una referencia histórica a lo que ocurría durante la vida universitaria de cada momento, a través de información que recolectó con la colaboración de muchas personas.También del aporte de quienes la rodean, surgió la faceta coleccionista de la docente. "Hace 10 años me llegó un regalo del cielo que me mandó la mamá de una amiga de Bolívar. Era una cantidad de monedas casi todas argentinas. Para mí fue asombroso y me comprometí a organizarlas", contó la ingeniera. "Ese momento coincidió con que mi hijo se iba de intercambio a Estados Unidos, y le pedí que me consiguiera monedas de los 50 Estados. Una tarea difícil, porque no significaba comprarlas, sino que tenía que mirar cada una que pasara por sus manos", relató. Así surgió esta afición.

Una pasión de metal

Puntualmente, la numismática es el estudio y coleccionismo de monedas y papel moneda emitido por una nación con el diseño oficial del país. Cuando se trata solo de papel moneda, suele preferirse el término exclusivo notafilia, pero no es el caso. "A mí me gustan las monedas todas, y hay diferentes ramas, hay quienes coleccionan monedas que tengan inscripciones en el canto, o las que tengan oro o plata", detalló la docente. "Yo coleccionó monedas de circulación, y al decirlo, me llegan de todos lados", señaló, y expresó que "no deseo más que mis amigas viajen. Y cuando lo hacen, estén donde estén piensan en mí y se acuerdan de traerme una moneda. Es un acto que aprecio mucho".

De todas maneras no será su primera exposición. Para el Día de la Mujer, a través de una convocatoria interna de la comunidad de Ingeniería, exhibió una pequeña muestra de monedas de todo el mundo, con mujeres como figura principal. Algo difícil de encontrar tanto en estos objetos de metal como en billetes, según García.

Es un hobbie que requiere mucha dedicación, porque hay tantas maneras de organizarlas, como uno quiera. Por ejemplo, Silvia García las ordena de forma temática: "Tengo monedas dedicadas a las flores, a los animales, a los pueblos originarios, y cuando cae una moneda siempre le encuentro un lugarcito. También pertenezco a una comunidad internacional que tiene una página de internet, donde se puede consultar por determinada moneda porque a veces te llegan monedas que a lo sumo sabes el país, pero tienen símbolos que no conocés, y para reconstruir su origen hay coleccionistas que saben mucho y aportan", sostuvo.

Puntualmente para la muestra que estará desde el lunes 9 al 20 de septiembre, la investigadora seleccionó monedas relacionadas con la ingeniería, matemática, física "y otros aspectos relacionados con nosotros como los aspectos humanísticos, con artes, esculturas, pinturas, que hay mucho de eso en Argentina". La curadoría de "50x1013...." también es un trabajo en sí mismo, especialmente "pensar cómo llevarla hacia el otro", aseguró.