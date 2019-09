Finaliza la 26º Muestra Libros en Olavarría

135274

Con la presentación del libro de Guillermo Martínez y el cierre musical de Abi González, en el Auditorio exterior, llega hoy a su fin luego de diez jornadas la tradicional muestra. Hoy volverá a estar el periodista y escritor local Víctor Pintos, que desde las 17.30 realizará un entretenido "Conversatorio", mientras que tres escritores locales presentarán sus respectivos libros.



Este domingo será el cierre de la Muestra Libros en Olavarría y en el Teatro Municipal la actividad comenzará a las 17.30. Se realizará un espectáculo de stand up y Hecatombe presentará el libro "Una promesa infinita". Por su parte, en el Centro Cultural Municipal "San José" estará el grueso de la programación. Todo se iniciará a las 17 cuando en el Auditorio exterior -ubicado en el patio del CC, calefaccionado y sumamente cómodo- se realice un homenaje al bibliotecario local, mientras que en la Sala 5 José Quinteros presentará "Amores a contramano".



Desde las 17.30 volverá a presentarse el escritor y periodista olavarriense Víctor Pintos -quien estuvo ayer en la Sala 5-, pero esta vez lo hará en el salón Auditorio para llevar a cabo un "Conversatorio" en el que se explayará sobre el camino que ha recorrido y también hará un adelanto de su próximo libro, "MH es Argentina!", a publicarse en 2020 a través del Instituto Nacional de la Música. La historia de su ida de Olavarría a Buenos Aires a fines de 1979, hace ya 40 años, hasta hoy.



Con dos premios Martín Fierro, cinco libros editados, cuatro películas documentales dirigidas, 140 discos producidos, miles de notas escritas en distintos medios, y decenas de ciclos de radio y televisión conducidos, hacen que "Galón" Pintos, con su estilo tan ameno, haga que la gente lo escuche atentamente. Porque, además, tiene mucho para contar en una trayectoria riquísima dentro de la música y también escribiendo en sus distintas etapas de la vida, por lo que será una de las atracciones del cierre de la muestra Libros en Olavarría.



A las 18 se hará la presentación del libro edición cartonera El Puente (Auditorio exterior). A las 18.30: los escritores locales Fabricio Lucio, Gloria Salas, Guillermo Del Zotto y Daniel Fitte presentarán sus obras "Jaque Mate", "Memorata" y "Pequeño Abc del Derrumbado Ilustrado", de la Editorial Del Altillo, que tendrá lugar en la Sala 5.



A las 19 en la Sala 5 se hará el Conversatorio con Nico Ilustraciones: "La experiencia del arte en época de redes sociales", en la que estarán acompañando la charla Manuel Díaz Vigo (artista plástico e ilustrador) y Darío Ledesma (escritor).



A las 19.30 en el salón Auditorio, Guillermo Martínez presentará su libro "Los crímenes de Alicia" (Auditorio). Mientras que desde las 20.30 en el Auditorio exterior se realizará el cierre de la Feria con el espectáculo musical a cargo de Abi Gonzalez: una nueva mirada de nuestra música folclórica que surge de una continua búsqueda sonora con una estética particular, reflejada en la orquestación no tradicional y la interpretación de composiciones propias y arreglos originales de autores reconocidos.