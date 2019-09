Cámara Empresaria: nuevas capacitaciones para enfrentar futuros cambios en el mundo del trabajo

135281

08.09 | Información General Advierten que, impulsados por los cambios tecnológicos, se perderán "muchos puestos"

Ante el avance de las redes sociales y la influencia de las nuevas tecnologías, se modificarán los requerimientos de las empresas. Por esa razón, se apunta a mejorar las calificaciones tanto de empresarios e industriales como de sus empleados.

Pese a la complicada situación que atraviesan tanto el comercio como la industria en la actualidad, con una mirada optimista sobre el futuro, desde la Cámara Empresaria de Olavarría (CEO) advierten que el cambio tecnológico influirá dentro de no demasiado tiempo en el desarrollo de ciertas actividades laborales y tanto los comerciantes como los empresarios y sus empleados deberán adaptarse a nuevos requerimientos de un mercado cada vez más informatizado y dependiente de la tecnología.



Desde ese punto de vista, Néstor Camplone, vicepresidente primero, y Mariela Azzato, gerenta, brindaron detalles de las actividades e iniciativas asumidas desde la entidad para tratar de aggiornar a ese sector del comercio y la industria locales.



"La Cámara está muy interesada en actualizar los conocimientos de los empresarios, porque abarcamos a los comerciantes, a los industriales chicos, como los panaderos, y los de servicios. Observamos que hay un atraso muy grande entre los comerciantes industriales en general y si el país despegara un poquitito en algún momento, aún hoy les está faltando capacitación a los empresarios y también al personal", reflexionó Camplone.



En ese sentido, subrayó que "hoy hay pocos empresarios jóvenes y estamos avanzando en la capacitación del dirigente porque necesitamos dirigentes más modernos, más actualizados, que no se queden. Por eso tenemos que capacitarnos en los avances del mundo digital y de la inteligencia artificial".



Con esa impronta, y para satisfacer una demanda que se incrementaría en breve "estamos brindando un montón de cursos y simultáneamente a la preparación de los empresarios se apunta a la preparación de los empleados para que sepan usar un teléfono o una computadora".



En ese marco, existe la certeza que las ventas por Internet crecen año a año: "El e-commerce es lo que se viene y el empresario tiene que estar preparado". Asimismo, en Olavarría "hay muchas empresas que nos están diciendo que no encuentran recursos humanos para lo que ellos necesitan hoy en día".



Hoy en día, "las universidades y las escuelas están preparando conocimientos en general pero no lo específico que necesita cada empresa. En razón de eso, tenemos que hacer un esfuerzo grande, como también lo está haciendo el Nucleamiento del Noroeste, a los efectos de que podamos comenzar a actualizarlo", señaló en relación con el grupo de referencia de la Cámara en el ámbito provincial.



Luego de "la revolución informática", y a raíz de "la inteligencia artificial en poco tiempo van a desaparecer muchísimos puestos de trabajo. Por ejemplo, como lo estamos viendo ya en WalMart, los cajeros de los supermercados o los cajeros en general".



Además, "de acuerdo con un informe del Nucleamiento del Noroeste van a desaparecer cajeros, call centers, administrativos en general, recepcionistas, conductores de vehículos, conductores de máquinas agrícolas, repositores, traductores, ensambladores", enumeró el vicepresidente de la CEO.



"Esos puestos de trabajo están desapareciendo porque ya hay cerebros artificiales que hacen todo el trabajo. Es más, en los últimos años se ha visto que a la conducción de vehículos, como camiones en las rutas, se está haciendo a través de inteligencia artificial".



Debido a los inminentes cambios que se avizoran "es lógico que si pensamos en una Argentina que amplía las posibilidades para los nuevos roles del trabajo, donde crezca la industria chica, que es la que genera mano mayor volumen de obra, tenemos que defender al empresario chico: se viene un mundo donde casi todo es electrónico pero aún hoy tenemos empresarios sentados acá que no tienen celular", manifestó Camplone.



A partir de esas modificaciones, "van a desaparecer muchos puestos de trabajo, no porque las empresas cierren porque va cambiando la tecnología y el mercado". Para que se comprenda la magnitud de esa reforma en las relaciones comerciales, "el e-commerce creció un 50 por ciento entre 2017 y 2018. Porque hay datos de la caída del comercio tradicional, que es cierto, pero también es cierto que gran parte de esa baja se transformó en e-commerce".



Así, es incuestionable que "hoy casi todo el mundo hace operaciones por Internet y el comerciante tiene que estar atento para tener una página web o vender con los nuevos sistemas de billetera virtual que hay en este momento porque en cualquier momento tampoco se va a usar el posnet".



Con ese objetivo, "dentro de poco vamos a traer una jornada de e-commerce bastante importante, así como capacitaciones en redes sociales y además las capacitaciones que nos piden los socios, que van desde profesionales, hasta empresarios y emprendedores que nos piden cosas específicas".

Calificaciones



Mariela Azzato, gerenta de la Cámara Empresaria, expuso las iniciativas desplegadas desde la entidad para salvaguardar la integridad del comercio y empresas locales ante los cambios laborales profundizados por las nuevas tecnologías.



En la actualidad "no solamente hace falta capacitar al dueño del comercio o de la empresa en general sino también al personal, cada vez más capacitado y más involucrado. Cuando damos capacitaciones, los socios nos acompañan mucho porque entienden que es necesario hacer ese cambio", resaltó.



Asimismo, "también hacen falta cosas más específicas y más técnicas. Por ejemplo, hace poco estuvimos dando una capacitación de limpieza para máquinas de coser: hay empresas textiles que nos pidieron capacitar a su personal porque en realidad son computadoras pero no las saben limpiar ni mantener", detalló.



La gerenta de la CEO indicó que "se hizo un curso para cajeros. Pero con esta mirada del cajero entendiendo las nuevas tecnologías; entendiendo que no es nada más que la persona que procesa las cosas sino que también hace a un sistema más administrativo".



"Hay gente que todavía lleva las cuentas en cuadernos"



Desde la Cámara Empresaria de Olavarría (CEO) plantean que el cambio tecnológico influirá en el mediano plazo en la pérdida, o al menos en la reconversión, de una importante cantidad de puestos de trabajo y con esa mirada se proponen que los comerciantes e industriales olavarrienses se encuentren insertos en ese nuevo esquema.



Por esa razón, Mariela Azzato, gerenta de la entidad, expuso que "hay una reconversión de la tecnología, que además es sumamente fácil de aplicar: no es que hay que capacitarse extremadamente". Con ese argumento, desde la CEO "hicimos un acuerdo con un sistema que permite llevar las cuentas en el teléfono celular y va dando avisos sobre los vencimientos, o cuando hacemos la facturación, al socio le va a llegar un aviso, así como las alertas de cuándo es ese vencimiento. Al mismo tiempo puede ir mirando todas las cuentas y mandar esa información a sus clientes".



Por el contrario, entre los comerciantes locales se advierte que "no hay nada de digitalización. Hay gente que todavía lleva las cuentas en cuadernos; cuestiones que son muy precarias pero muchos comercios y muchas actividades se desarrollan así. Por eso tratamos de acercarles herramientas que tengan que ver con esta transformación digital".



En ese sentido, Azzato adelantó que "CAME hace poco lanzó a través de Pilar CAME un programa que se va a desarrollar en todo el país, parecido a Mercado Libre. Como integrantes de la Cámara, en este momento nos estamos capacitando para poder darles luego ese servicio a los empresarios".



Uno de las cuestiones fundamentales está relacionada con el comercio a través de Internet. "El empresario tiene que entender qué es el e-commerce, cómo puede vender a través de esa plataforma y qué beneficios tiene. Supuestamente esta plataforma va a ser más beneficiosa que Mercado Libre para el comercio. Pero si no tienen idea de cómo se desarrolla la venta online, para qué sirve o cómo son las promociones es imposible que las puedan utilizar", lamentó.



En definitiva, "a esto lo está desarrollando CAME y ya hay una primera parte, donde todos los informes comerciales y hasta el propio VERAZ pueden sacarse a través del teléfono. Permite hacer un seguimiento más exhaustivo de los deudores. En definitiva, este programa elimina el cuaderno y lo hace más efectivo".