Un delivery de sushi se suma a la red de comercios sustentables

135316

Información General

Entre algunas acciones, los palillos para tomar las piezas de sushi son biodegradables y comestibles.



La red local de comercios sustentables continúa sumando diferentes firmas que están comprometidas con el cuidado del ambiente.



En esta oportunidad se trata de Kiero Sushi, con su local ubicado en Coronel Suárez 3184, que no sólo cumple con los requisitos solicitados para certificar como Comercio Sustentable sino que -además- realiza otras acciones que son superadoras: los palillos característicos de este tipo de comida que se entrega para acompañar los pedidos son biodegradables y comestibles, en lugar de plásticos, por ejemplo.



Asimismo, todo el empaquetamiento y envoltorio está pensado de manera de no generar residuos, es decir, son orgánicos y/o biodegradables o bien reciclables. Por otro lado el local cuenta con una instalación solar fotovoltaica de 5 paneles conectados con un sistema "tracker" (movimiento automatizado de seguimiento del sol) en el techo, que genera gran parte de la energía que consume para cocinar, ya que lo hace con artefactos eléctricos. Las luminarias



son todas del tipo LED y realizan prácticas de eficiencia energética.



Desde la Dirección de Desarrollo Sustentable -dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio- se destacan las acciones llevadas delante por los representantes de Kiero Sushi y la certificación obtenida, como así también el compromiso demostrado con el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable que aportan a la ciudad.



Se invita a todos aquellos comercios que deseen sumarse a esta iniciativa a comunicarse con la Dirección de Desarrollo Sustentable. Desde allí se brinda asesoramiento a quien lo solicite, en orden de lograr una manera de trabajo más eficiente y sustentable.



Para obtener la certificación los comercios deben cumplir inicialmente los siguientes requisitos:



1 - Separación y Gestión de Residuos.



2 - Eficiencia Energética (luminarias LED).



3 - No entregar bolsas plásticas y/o fomentar el no uso de las mismas.



4 - Manejar eficientemente el recurso agua.



5 - Plantar o cuidar de al menos un árbol en el frente del local.



Para más información dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en la calle Moreno al 2765, por teléfono al 422135, vía mail a [email protected] o bien consultando en el Facebook del área "Desarrollo Sustentable Olavarría".