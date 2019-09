¿Dónde y cómo funciona la Escuela Taller Municipal de manejo?

135325

09.09 | Información General Buena oportunidad para tener la licencia de conducir

Desde el 2014 y en pleno funcionamiento desde el 2015, el Municipio de Olavarría cuenta con una escuela taller de manejo para toda la comunidad. La demanda es alta y permite obtener la licencia de conducir de manera rápida, consciente y eficaz. Para quienes cuentan con la condición 1 del Carnet Hospitalario, el costo es cero.

Olavarría es una de las pocas ciudades de los 135 distritos que cuenta con una Escuela Taller de Manejo Municipal. Esto significa, que desde el 2014 por decreto -que entro en pleno funcionamiento un año después- en nuestra ciudad se puede tomar el curso que permite acceder a la licencia de conducir con un costo mínimo, y en algunos casos de manera gratuita.

¿Cuánto dura?



"El curso dura dos semanas, una de teoría y otra de práctica. Por lo general, ese es el tiempo adecuado para que una persona pueda adquirir los conocimientos mínimos", dijo David Lloves el titular del área de Licencias de Conducir local.



Martín fue uno de los olavarrienses que sacó su licencia de conducir de este modo. Se había subido alguna vez a un auto y su hermana había intentado enseñarle, pero por pereza o falta de paciencia, eso no resultó y se anotó en el curso. Pasaron más de dos meses cuando le tocó su turno, sin embargo "valió la pena", dijo.



La demanda es enorme. Muchos se acercan a las oficinas ubicadas sobre calle San Martín entre Lavalle y Alsina para asesorarse sobre el curso, costos y requisitos.



¿A dónde debo dirigirme si estoy interesada/o?



El curso está destinado a "todo aquel interesado mayor de 17 años, que es la edad en la que se puede acceder a una clase particular de manejo. Se debe presentar en la oficina y una persona encargada del tema lo orienta y le cuenta los detalles y coordina los turnos, explica los requisitos y lo que debe abonar" indicó Lloves.



Ahora, si esas dos semanas que dura el taller, "alguna persona no lo logra, por alguna cuestión ya sea práctica o teórica, se suele extender un poco más para que termine el curso adquiriendo los conocimientos que se requieren" relató el jefe del área para dar cuenta que las clases cuentan con un apoyo personalizado de los casos.



Son 7 las personas que están a cargo de la Escuela Taller. Dos de ellos dedicados casi de manera exclusiva a la parte práctica, en los vehículos de doble comando que adquirió el Municipio en el inicio de la Escuela.



"La verdad es que te da seguridad poder practicar en el Autódromo y en esos autos. Los chicos y las chicas que dan las prácticas tienen mucha paciencia y son detallistas con las medidas de seguridad. A mí me resultó y me sentí con confianza para salir a la calle" dijo Martín sobre esa semana de práctica en el auto doble comando.



"La mayoría de las complicaciones vienen en la parte práctica, o son personas que no terminan de desenvolverse en alguna maniobra o lo que es manejo de instrumental, o ciertos comandos" detalló Lloves sobre casos excepcionales que no logran terminar el curso con los conocimientos básicos.



Cuando Martín hizo el curso, dentro de las clases teóricas, se incluía una de RCP. Un médico se trasladaba hasta el lugar y cada grupo, que generalmente está constituido por entre 10 y 12 personas, recibían una clase de Primeros Auxilios. Lloves dijo que eso ahora no se dicta, pero que piensan desde al área en volver a instalarlo y tomarlo como un requisito previo para obtener la licencia.



Respecto de la alta demanda y la capacidad de respuesta, desde la Dirección indicaron que el tiempo de demora es de un mes aproximadamente. Sin embargo, quienes se han acercado, dieron cuenta que el tiempo de demora dobla el indicado desde el área.



"Por mes se alcanzan a cerrar entre 2 y 3 promociones, siempre que no haya mucho retraso" advirtió el Director de Licencias de Conducir. A vuelo de pájaro, hablamos de alrededor de 25 personas que cada mes logran su licencia de conducir en nuestra ciudad, a través de la Escuela Taller de Manejo Municipal.



Como las clases se dictan en el autódromo, a pesar de ser "el lugar que consideramos más idóneo", tiene dos contratiempos. La distancia a la que se encuentra y que aún es una deuda contar con algún tipo de transporte que acerque a los interesados hasta allá, porque actualmente uno debe llegar con movilidad propia, lo que implica que alguien te lleve, o bien; en colectivo interurbano que te deja en la puerta del Autódromo.



El otro contratiempo es que en el espacio se realizan las pruebas de distintas categorías de automovilismo, y por esta razón, se reprograman las clases de la Escuela Taller. Este es otro factor que retrasa la respuesta frente a la demanda, y que al mismo tiempo impide que uno se pueda anotar a través de la Web. Los interesados deben dirigirse personalmente a la oficina.



Aún así, es una de las mejores oportunidades para acceder de manera segura a la licencia de conducir.



Sobre el punto de ofrecer algún medio municipal de traslado hasta el lugar, Lloves dijo que "está en carpeta. Es parte de los interesados. Se trató de analizar la factibilidad, pero nos encontramos con los casos de personas que llegan tarde o que por cercanía les queda cómodo ir por sus propios medios, pensamos en una combi. Es una cuestión charlable y perfeccionable. Lo planteo uno de los chicos que trabaja en el dictado del curso".



Son jóvenes que sacan por primera vez su licencia quienes más demandan el Taller, sin embargo, también se anotan personas que van a renovar la licencia, desaprueban y voluntariamente eligen hacer el curso, por ejemplo.



El objetivo central de la Escuela Taller es facilitar el acceso a la licencia, y hacerlo de manera consciente. Los instructores e instructoras del curso hacen especial hincapié en la responsabilidad que implica conducir, que es mucho más que manejar.

¿Cuánto cuesta?

Los cursos se dictan por las tardes, a partir de las 14 horas y duran poco más de dos horas. El valor de la Tasa Municipal es el mismo desde el comienzo, de 1.000 pesos y de costo cero para quienes presenten el carnet hospitalario de condición 1.



Martín hace 3 años que maneja por nuestra ciudad y cada vez que puede, cuenta cómo sacó su carnet, de esta Escuela Taller que busca enseñar prácticas responsables sobre el tránsito y apunta a cambios culturales.