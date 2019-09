Los candidatos ya largaron la campaña en la calle, en las redes y en los medios

135391

La experiencia de este año confirma que los vecinos se muestran interesados en mantenerse informados en las temáticas electorales. En Olavarría, Whatsapp es la nueva estrella y se registra un creciente protagonismo de la red social Instagram. En la calle ya se ven pasacalles, corrugados y afiches.

El cronograma electoral marcó el inicio formal de la campaña y los candidatos locales ya largaron. La intensidad es aún "baja", pero semana a semana crece en apariciones y presentaciones. En la calle ya se despliegan las imágenes y también se retoman las presencias en los medios. En las redes la actividad es más constante a los ojos de los demás usuarios, pero eso no implica que no haya etapas de trabajo con más publicaciones a medida que se acerca el 27 de octubre.



Reforzar una candidatura y posicionar un dirigente son los objetivos que se plantean los equipos comunicacionales de campaña de los postulantes a intendente de Olavarría para esta de las elecciones. Y en una campaña hacia la General con candidatos para cargos ejecutivos uno de los aspectos centrales son las propuestas para la futura gestión. Con esos objetivos se han trazado las estrategias y las acciones dependen de las inversiones que están dispuestos a hacer. De esa misma capacidad de inversión depende también el equipo que desarrolla la campaña y la diversidad de tareas que se emprenden.



Así se construye la imagen del candidato, se presentan los mensajes de la campaña, las propuestas y los equipos de gestión; se definen los rivales, se muestran o ocultan las referencias partidarias y se plantea la relación con el electorado.



De cara a las PASO de agosto se avanzó en las presentaciones de las candidaturas. Los resultados obtenidos en esa primera etapa de la campaña se interpretaron también para diseñar las acciones que ya los encaminan hacia octubre.



En Olavarría, Whatsapp es la nueva estrella de la campaña 2019. A ello se suma el creciente protagonismo de la red social Instagram. En la calle, las publicidades no han reflejado innovaciones: afiches, corrugados y pasacalles muestran a los candidatos y sus nombres. Tradicional no es sinónimo de insignificante: todo lo contrario, la presencia callejera asegura visibilidad. En ese marco ingresan también los medios ya que todos los candidatos buscan asegurarse presencia personal y de sus propuestas, con el agregado del status que ofrecen a la publicación de información.



Líneas que bajan. O no



Los cuatro candidatos que quedaron en competencia se postularon en el marco de espacios nacionales: Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Consenso Federal y Frente de Izquierda. Los lineamientos nacionales de comunicación de cada espacio tienen presencia en el desarrollo del trabajo local, pero en ningún caso son cerrados. En el plano local se utilizan las imágenes de las marcas, pero toman muchas decisiones comunicaciones que le dan aspectos únicos a las campañas.



Mucho de lo anterior tiene base en el resultado electoral de las PASO: la fortaleza o debilidad de los candidatos mostrada en las urnas impacta directamente en el trazado de la campaña local.



Con esa pauta se entienden las imágenes y se responden las preguntas ¿están -y con qué espacio- las imágenes de marca de los frentes? ¿están -y con qué espacio- los dirigentes nacionales o provinciales de referencia? Pegarse a los "ganadores" y despegarse de los "perdedores" sigue siendo la clave.



En cuanto acciones coordinadas desde niveles superiores que buscan impacto regional o nacional, existen distintos grupos o canales en redes sociales y apps de chat en los que se organizan estas actividades para alcanzar a los militantes. A parte se llevan a cabo las que tienen a los candidatos y sus equipos de comunicación como usuarios.

