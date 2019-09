Hackeá WhatsApp: ¿cómo hacer para escuchar un audio sin que se entere el que te lo envió?

135408

WhatsApp es la app de mensajería más famosa del mundo y si bien es necesaria para que millones de personas puedan comunicarse a diario, empezó en los últimos años a utilizarse también como forma de control.

No es extraño que alguien te mande un mensaje o un audio y, sabiendo que lo leíste o escuchaste, insista. Pero, como reza el famoso refrán, hecha la ley, hecha la trampa y ahora se encontró una manera de poder escuchar los audios sin que el emisor sepa que lo hiciste.

1. Crear un grupo en el cual seas el único integrante.

2. WhatsApp no permite crear un grupo en el que estemos nosotros solos, pero para lograrlo hay otra trampa: crear un grupo con un amigo y después echarlo.

3. Cuando te llegue un audio que no quieras que sepan que lo escuchaste tenés que entrar a la conversación y reenviar ese audio al grupo en el que estás solo vos.

4. Escucharlo y listo. El emisor no sabrá que lo hiciste.

Hay que tener en cuenta que en algunos celulares el tilde azul aparecerá, pero solo mostrando que recibiste el audio y no que lo escuchaste.