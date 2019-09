Alberto Fernández con gobernadores, la CGT e industriales

Luego apeló a una de las máximas figuras en Tucumán, Mercedes Sosa, como "una maestra en la música y en la vida" y criticó a "quienes piensan que la educación es un gasto y dicen que no pueden gastar más en maestros". "Que no nos confundan más, que no nos mientan más: está en nuestras manos hacer de la educación pública una bandera que nunca bajemos, que los que trabajan sigan teniendo derechos y hacer la Argentina que todas y todos nos merecemos", terminó casi con la voz en un grito.

Señales de un posible gobierno 'albertista'