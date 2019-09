La Federación fomentista propone citar a los candidatos a intendente

135420

Información General Encuentros antes de las elecciones de octubre

Fue uno de los temas abordados en la reunión mensual de la entidad. El objetivo es que "puedan expresar sus proyectos de ciudad en el caso de llegar al Palacio San Martín, con la misma funcionalidad en la cual se basan los debates".



Tal como fuera informado días atrás, el jueves por la tarde se llevó a cabo el encuentro mensual junto a los delegados fomentistas.



En la apertura de la reunión, el presidente de Federación, Jorge Salías y Ricardo Nasello, presidente de la Sociedad de Fomento Dámaso Arce, anfitriona del encuentro, "mostraron su percepción de la realidad social y fomentista, que es de una grave crisis laboral y alimentaria, donde el fomentismo debiera estar trabajando más unido, por ser además de representantes de los vecinos, cumplir con el objeto y la razón de ser de estas Entidades intermedias, posturas que además abrieron el debate entre los presentes, contando cada uno su propia percepción de la realidad diaria que notan por simplemente no ser obsecuente frente a casos con los que se van encontrando y acciones de quienes necesitan y de quienes ayudan que en su mayoría no llegan a los medios de comunicación; enriqueciendo el conocimiento de todos, sobre otros sectores de la ciudad que por no ser cercanos, no se llega a conocer la realidad de determinados sectores".

A continuación, se dio lugar al temario del día. En voz del vicepresidente de la Federación, Martín Roldán, "se expuso el primero de ellos, que tiene que ver con la posibilidad de invitar a los/as candidatos/a a intendente a un encuentro con el fomentismo, donde nos puedan expresar sus proyectos de ciudad en el caso de llegar al Palacio San Martín, con la misma funcionalidad en la cual se basan los debates; propuesta que fue muy bien recibida por los presentes y consensuamos en conjunto todo el sistema a implementar para que sea fructífero para todas las partes; se mostraron entusiasmados los fomentistas ahora hay que esperar a ver si resulta igual para los candidatos".

Otro de los temas giró en torno al nuevo reglamento electoral, del cual se entregó una copia a los presentes, y se les entregará una a cada Entidad fomentista para que todas puedan cumplimentar los requisitos que prevé el Estatuto vigente y logren ser parte de los comicios venideros en la Entidad madre del fomentismo local.

Con temas que no pudieron ser tratados por falta de tiempo, y que quedarán para un próximo encuentro, ya que los tratados lograron captar la atención y participación de los presentes, se finalizó un grato encuentro para todos los presentes.