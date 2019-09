"Sin el diálogo no podemos nunca lograr el consenso que necesitamos para salir adelante"

135477

Información General

Este viernes el intendente Ezequiel Galli encabezó la apertura oficial de una de las actividades enmarcadas en la Semana de la Industria, que comprenden una ronda de negocios.

La Semana de la Industria es organizada por el Municipio en conjunto con la Unión Industrial, la Cámara Empresaria, la Cámara de la Piedra, Sociedad Rural y Asociación de Propietarios del PIO (Parque Industrial Olavarría).

Asistieron a la apertura, acompañando al Intendente, el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani, el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, el subsecretario de empresas e inversiones Guillermo Lascano y demas autoridades municipales. Asimismo participaron del acto el decano de la Facultad de Ingeniería Marcelo Spina, la vicepresidenta de la Unión Industrial de la Provincia Marcela Lagleyze, el presidente de la Unión Industrial Olavarría Carlos Orifici, el presidente de la Asociación del PIO Alberto Nievas, representantes de: Cámara Empresaria, Fernando Azzato; Cámara de la Piedra, Gustavo Núñez; ITECO, Carlos García; Sociedad Rural Olavarría, Sebastián Matrella, integrantes de Coopelectric, FOGABA, Dirección de Empleo, Dirección de Agrupamientos Industriales, Casa de la Producción Comercio Exterior, Dirección de Desarrollo Sustentable, INTI, Provincia Seguros, Sancor Seguros, Juntos Por Vos.

"Gracias a todas las instituciones que se sumaron a esta iniciativa. Esta interrelación entre Estado, sector privado y sector educativo, esto que se llama triángulo de Sábato, esto es lo que tenemos que impulsar desde nuestro lugar como Municipio. Esto no sería posible sin la capacidad de diálogo que tiene cada una de las instituciones que nos acompañan, todas las que fueron parte de este armado de la ronda de negocios en este momento tan particular del país, de la Provincia, sabiendo que estamos pasando un momento difícil, en particular en la industria", expresó Galli.

En este sentido, el Intendente recordó que "Estuvimos acompañando a la Gobernadora (María Eugenia Vidal) en una jornada muy interesante hace una semana, participamos como Municipio con un stand, junto a representantes de todos los Parques Industriales de la Provincia. Quisimos acompañar porque creemos que en todo momento hay que fomentar las inversiones: no sólo cuando la cosa está bien cuando la cosa está mal también hay que seguir empujando y trabajando para fomentar que las empresas quieran invertir. La crisis puede impactar de una manera u otra en los diferentes sectores, en algunas impacta muy profundamente, en otras todo lo contrario. Por eso sabemos que este es el camino. Tenemos que seguir trabajando".

"Esto decía la Gobernadora, sin el diálogo no podemos nunca lograr el consenso que necesitamos para salir adelante, por lo cual este tipo de jornadas, al margen que se pueda generar alguno u otro negocio, creemos que son fundamentales para crecer. Todos, el Estado, el sector industrial, educativo, del ámbito público y privado, tenemos que estar juntos, hacer un 'scrum' y empujar para adelante, es la única manera, si nos separamos no vamos a ningún lado", enfatizó Galli.

"Mañana vamos a coronar este evento con una hermosa cena, entre todos pudimos ponernos de acuerdo y trabajar juntos, sabemos que no hay mucho para celebrar, pero tenemos que tener puntos de encuentro porque es la manera".

"Felicito a mi equipo de trabajo, quiero agradecerles el compromiso", concluyó.

La Semana de la Industria se lleva a cabo los días jueves 12 a sábado 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones (CEMO). Comprende un vasto programa de actividades, con la colaboración de ITecO y la Facultad de Ingeniería de UNICEN.

En lo que respecta a la ronda de negocios multisectorial, el objetivo es brindar a las empresas participantes la posibilidad de establecer contactos comerciales creando escenarios para la concreción de negocios y todo lo que ayude a mejorar la competitividad del sector. Por ello se reunió el sector productivo y comercial para promocionar la actividad industrial, minera y servicio a la industria propiciando el intercambio comercial y la vinculación con organismos públicos.