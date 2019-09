Una ama de casa desesperada y condenada

135513

Implicada en un caso de sorborno

Se trata de Felicity Huffman, quien deberá cumplir 14 días de prisión por declarse culpable de sobornar el acceso de sus hijos a universidades de élite.



Felicity Huffman, una de las actrices implicadas en el escándalo de sobornos de estrellas de TV y millonarios para lograr el acceso de sus hijos a universidades de élite, ha sido condenada a 14 días de prisión.

La actriz de Amas de casa desesperadas se declaró culpable el pasado abril y hoy se dio a conocer la sentencia, que también la obliga al pago de una multa de 30 mil dólares, al cumplimiento de 250 horas de servicios comunitarios y a responder al régimen de libertad condicional durante un año una vez que salga de la cárcel.

"Acepto completamente mi culpa, con mucho arrepentimiento y vergüenza por lo que he hecho. Me avergüenza el dolor que le he causado a mi hija, mi familia, mis amigos, mis colegas y la comunidad educativa", dijo la actriz meses atrás a través de un comunicado tras destaparse el escándalo.

Huffman pagó 15 mil dólares a una organización benéfica falsa para que modificara los resultados de los exámenes de admisión a la universidad de su hija Sophia.

Tras disculparse entre lágrimas antes de que se pronunciara el fallo, la actriz recibió la orden de presentarse en prisión el 25 de octubre.

Huffman fue uno de los 33 padres implicados en el barrido inicial de la Operación Varsity Blues, una amplia investigación del FBI sobre trampas en las admisiones universitarias de prestigio.

La actriz escribió una carta al juez la semana pasada en la que se disculpó y trató de dar una explicación. Dijo que estaba aterrorizada por el temor de que su hija no ingresara a la universidad para estudiar actuación debido a sus bajos puntajes en los exámenes. "En mi desesperación por ser una buena madre, me convencí de creer que todo lo que estaba haciendo era darle a mi hija una oportunidad justa", declaró.

Rosen respondió a ese argumento en la corte hoy: "Con el debido respeto a la acusada, bienvenida a la paternidad. Ser padre no te hace un delincuente ni hacer trampa".

Su esposo, el actor William H. Macy, le dijo al tribunal en una carta que Huffman no ha recibido ofertas de actuación ni audiciones desde que estalló el escándalo. "El único interés de Felicity ahora es descubrir cómo hacer las paces y ayudar a sus hijas a sanar y seguir adelante", escribió.

El fiscal se mostró, sin embargo, escéptico respecto a que la carrera de Huffman se pueda ver seriamente afectada por los cargos. "Ella es extraordinariamente talentosa. Estará bien", dijo.

La actriz es el primer padre en ser sentenciado de la trama. Otros, incluida la también actriz Lori Loughlin, se han negado a aceptar la oferta de declaración de culpabilidad.

Fuente: La Nación