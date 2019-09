Vidal: "Mi principal autocrítica ha sido el conflicto con los docentes en 2018"

135555

15.09 | Política

La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que su "principal autocrítica" está vinculada al conflicto con los docentes del año 2018, al sostener que "fue innecesariamente extenso". También sostuvo que su futuro político, más allá de resultado de las elecciones generales, estará ligado a la provincia.



"Mi principal autocrítica ha sido el conflicto con los docentes en 2018. No fue con los docentes sino con algunos dirigentes gremiales y no fue buscado ni querido por nosotros, pero fue innecesariamente extenso. Muchas veces les he pedido disculpas a los docentes y lo sigo haciendo", dijo la mandataria en el marco de una entrevista con el diario marplatense La Capital.

Vidal también se refirió a la derrota electoral que sufrió en las primarias frente al candidato del Frente de Todos, Axel Kicillof. "Siento que el mensaje de las PASO, en mi caso me pone dos responsabilidades: escuchar ese voto, y me comprometí al día siguiente a hacerlo, y a partir de esa escucha, gobernar mejor para todos", dijo la mandataria.

La gobernadora consideró que "lo que la gente nos dijo era que le costaba, que se le estaba haciendo cuesta arriba y que necesitaba que la acompañemos más".

Asimismo, señaló que no cree que "la política la confrontación sea el camino". "No me caracterizo por la descalificación al otro. Uno tiene que hablar más por los hechos que por los discursos. Y creo que hay muchos hechos concretos en esta ciudad en estos cuatro años, detrás de los cuales hay valores", agregó en referencia a la actualidad de Mar del Plata.

Finalmente, Vidal se refirió a su futuro en caso de no ser reelecta gobernadora el próximo 27 de octubre. "Al día siguiente, elijan lo que elijan, yo voy a seguir en esta provincia, peleando y defendiendo a cada uno de los bonaerenses", adelantó.