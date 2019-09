Bomberos logró salir prácticamente de la deuda por el canon del Estacionamiento

En la tarde de este martes, en el Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, miembros de la Asociación, junto con el intendente Ezequiel Galli y el secretario de Desarrollo Económico Julio Valetutto, brindaron una conferencia de prensa en la que presentaron las últimas adquisiciones de vestimenta e insumos que fueron comprados con el canon recibido del Estacionamiento Medido.

El presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios Ricardo Luissi indicó que "estamos recibiendo desde febrero de este año el subsidio por parte del canon del Estacionamiento Medido que tanto tiempo fue luchado. Se logró y a partir de febrero recibimos cheques por parte del Municipio que eran presentados los gastos anteriormente para saber de qué forma se iba a dar utilidad a cada uno de las remesas mensuales. Así fue, era un dato que necesitábamos expresarlo, sabemos que tenemos que expresarlo en el HCD. Pero lo más importante es que la comunidad sepa de cómo esto estaba funcionando hace ya cuestión de 7 meses. La realidad es que a nosotros los gastos fijos ya nos habían superado como también las deudas que teníamos y la situación de Bomberos era muy difícil".



"A partir de que comenzamos a recibir las remesas, las cosas cambiaron favorablemente y hoy hay un montón de cosas de estos gastos fijos prácticamente resueltas. Lo principal para nosotros era que el Cuartel se mantuviese al 100% operativo. Esto significa que tenemos guardia las 24 horas, eso conlleva un costo de cuarteleros y tenemos motoristas y choferes al 100% en todas las guardias. Eso nos dio tranquilidad y atento a cualquier llamado telefónico, Bomberos está", agregó Luissi.

"También se cubrieron gastos de deuda de personal. El personal acá trabaja y hace una vida diaria de mantenimiento de elementos y vehículos. Y para eso necesita equipamiento. Gracias a Dios pudimos comprarlo, son equipos de fajina. Lo otro fue lo que nadie ve: el combustible, lubricantes, materiales de repuestos y todas las cosas que se pueden suceder detrás de un camión en movimiento y tiene que estar 100 al 100 operativo y listo para salir. De esa forma nosotros hoy realmente cubrimos las expectativas, si bien la situación del país en general es difícil, entonces también es difícil para nosotros, pero si lo que queríamos era llevar tranquilidad a la comunidad que esos fondos se generan a través del Estacionamiento Medido son fondos genuinos de la comunidad de Olavarría pero son fondos que vuelven. ¿Cómo vuelven? Acá, hay un 26% que está acá adentro y de alguna forma seguramente mucha gente se preguntaba qué hacíamos nosotros con esos elementos. Hay documentación, está en poder de la intendencia, también del HCD, y tenemos nosotros esa documentación respaldatoria para poder mostrarle a quien quiera, que acá el dinero está llegando de forma periódica y como corresponde y nosotros estamos haciendo las presentaciones y gastándolo como corresponde. En promedio recibimos alrededor de los 800 o 700 mil pesos. Los últimos dos meses fueron de 850 mil y anterior de 700. El último es de 844 mil del mes de agosto. Hacemos la presentación los primeros días" explicitó Luissi.



Galli fue muy claro y respondió a quienes sostienen que el dinero recaudado de la empresa que no es de nuestra ciudad, no vuelve. Y dijo "a veces mal intencionadamente se dice que el dinero de los olavarrienses por el Estacionamiento Medido se está yendo de la ciudad y esto no es así, la gran mayoría de lo que los olavarrienses gastamos en el Estacionamiento Medido queda en la ciudad".