En Olavarría se registran "entre 4 y 5 colisiones por día": "la velocidad es el principal problema"

135657

18.09 | Información General Agustín Falivene, encargado del Observatorio Vial local, analizó la situación del tránsito en nuestra ciudad

El funcionario municipal destacó que los datos se obtienen a través del Hospital y de la Policía pero se incrementarían si se sumaran los casos que manejan las aseguradoras. Hizo hincapié en las acciones municipales que se imparten para prevenir siniestros y destacó los aportes del Encuentro Nacional de Observatorio Vial al que asistió la semana pasada.

Ocupa un lugar clave en el tránsito local, desde ely asistió al Encuentro Nacional de Observatorio Vial que se llevó a cabo la semana pasada en la Ciudad de Buenos Aires. Tras participar de dicha capacitación, EL POPULAR consultó al ingeniero Agustín Falivene sobre la situación del tránsito local, cómo es la situación con respecto a otros países y los siniestros que se producen al mando de motos y autos.

El funcionario remarcó cuáles son las soluciones que se proponen desde el ámbito comunal para actuar en prevención en Olavarría. También habló sobre los alcances de la convocatoria nacional y resaltó la información brindada por exponentes internacionales quienes presentan tasas de accidentes inferiores a los registros argentinos.



Rescató que hay una falta de compromiso cultural en nuestro país a la hora de conducir y respetar las normas de tránsito.

La realidad local



La ciudad presenta un alto índice en cuanto a siniestros viales. Esto fue detallado por Agustín Falivene, funcionario del Observatorio Vial de Olavarría, quien declaró que en la zona "tenemos mucho lo que es colisión moto y auto" y subrayó que "se están manejando entre 4 y 5 colisiones por día".



Sobre estos números que son obtenidos a través de fuentes provenientes del Hospital Municipal y de la Policía destacó que las cifras serían más significativas su tuvieron acceso a los datos de las compañías de seguros.

Ahora, ¿cuáles son las principales problemáticas que se presentan en Olavarría en cuanto a tránsito?



El encargado del Observatorio Vial local mencionó que "la velocidad es el principal problema por la cuestión de los anchos, las geometrías que tienen las calles, las pocas cunetas en las esquinas. Eso lleva a que estemos poniendo reductores de velocidad en muchos lugares, y que nos han pedido también por el exceso de velocidad de los conductores".



Sin embargo, otra problemática que se hace presente y agrava la problemática es el consumo de alcohol. Para controlarlo, "tenemos cuatro equipos con alcoholímetros para controlar la gente que conduce y eso obviamente ha bajado bastante los positivos porque las multas son altas", subrayó.



También destacó que con la nueva implementación de la retención del carnet por infracción alcohólica, en el plazo que va de 6 meses a un año y medio, se ha beneficiado a reducir las negligencias de los conductores. A pesar de esto no dejó de lado que "hay mucha gente que toma alcohol y que conduce pero la idea es que se tome conciencia que no tienen que manejar porque le puede pasar algo más allá de la multa misma".



Experiencias pionera



En referencia a las exposiciones destacó que contó con la presencia de la coordinadora de una guardia civil de de tránsito de Bogotá, para contar la experiencia y un referente española de la Dirección General de Tráfico en España. "Ellos son pioneros, son el quinto país en Europa con menos siniestralidad vial y cuentan toda la experiencia de ellos", indicó.



Pero, ¿cómo lograron estos países reducir la cantidad de siniestros? "El tipo de políticas que aplican y las formas de aplicarlas redunda en la cantidad de siniestros", argumentó Falivene.



Sobre dichas políticas comparó el tiempo que pide la ley de cada país para obtener la licencia de conducir y explicó que "en España el curso inicial dura 4 o 5 meses mientras que en Argentina te piden 5 horas como mínimo". Eso, en la práctica, se traduce en que en España lograron bajar el número de accidentes y de mortalidad por esta causa.



"España tuvo un pico que superó los 9 fallecidos en 1989 y hoy están en 2 mil. En cuatro o cinco años casi lo habían bajado a la mitad por implementar políticas trasversales a todos los municipios y columnas que se hacen cumplir", contó.



"Es un tema cultural"



El ingeniero Agustín Falivene, encargado del Observatorio Vial local, se refirió a las negligencias e imprudencias que terminan en siniestros viales. El funcionario detalló que esas situaciones son causa de una falta de conciencia que está enmarcada en la cultura de los argentinos.



Asimismo, consideró que a pesar de que las normas y las campañas de concientización se llevan adelante, hay una tendencia a trasgredir la ley. "Es un tema cultural, somos imprudentes porque realmente creemos que las sabemos todas. Pensamos que por manejar a 160 kilómetros en ruta no nos va a pasar nada", remarcó.



Falivene explicó que estas cuestiones deberían ser abordadas más por disciplinas como la sociología y la antropología para encontrar soluciones a estas tendencias.