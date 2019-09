¿Están legisladas las bicis y monopatines eléctricos en Olavarría?

135658

Información General

Tanto las bicicletas como los monopatines eléctricos fueron uno de los ejes temáticos del congreso nacional vial. Movilidad personal, una nueva forma de manejo.

Los siniestros viales son una de las principales problemática que presenta la Argentina. Según datos relevados por la asociación civil "Luchemos por la Vida" constituyen la primera causa de muerte en menores de 35 años y la tercera sobre la totalidad de los argentinos.



Estas cifras reflejan un número elevado comparado con la realidad de otros países, al punto que se llega a tener 8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría de los países desarrollados, lo cual es reflejado en relación al volumen de vehículos circulantes.



La movilidad personal, nueva forma de manejo



Las bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos, que todavía no están reglamentados en Argentina pero sí en España, fueron uno de los ejes temáticos del congreso nacional, por constituirse en nuevos medios de movilidad personal. El ingeniero Agustín Falivene, desde el Observatorio local. indicó que "vienen hace un año en el mundo" y agregó que "la gente en España tuvo que pasar por muchas cosas para que se reglamente y haya políticas públicas que determinen por dónde se debe circular con estos elementos".



En relación a Argentina, resaltó que no hay políticas en cuanto a estos sistemas. "En Capital Federal las están generando ahora porque tienen un flujo de movilidad urbana que lo habilita pero acá no vamos a crear una ordenanza por dos monopatines eléctricos", destacó. Y agregó que esto será un tema a seguir de cerca y ver qué sucede a futuro en la Capital y los demás lugares.