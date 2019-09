Investigador local colaboró con una capacitación sobre antropología forense

135687

Información General En Tailandia

El Dr. Daniel Rafuse, docente de nuestra ciudad estuvo en el dictado de un curso sobre recuperación y análisis de restos óseos humanos no identificados realizado en la provincia de Nakhon Nayok.

Entre el 9 y el 13 de septiembre, el Dr. Daniel Rafuse, docente de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador del Instituto INCUAPA-CONICET, colaboró en el dictado de un curso sobre recuperación y análisis de restos óseos humanos no identificados realizado en la provincia de Nakhon Nayok, Tailandia.

Este curso, denominado "Missing Migrants and Non Identified Human Skeletal Remains: exhumation and analysis skills development" (Migrantes desaparecidos y restos esqueletarios humanos no identificados: exhumación y desarrollo de habilidades de análisis), estuvo a cargo de la Lic. Mariana Selva, miembro adjunta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Esta actividad forma parte de una colaboración entre distintas instituciones, incluyendo la Cancillería Argentina, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Central Institute of Forensic Science Thailand (CIFS) y el International Organization for Migration (IOM).

El Dr. Rafuse fue convocado por el EAAF en el marco del convenio firmado entre este organismo y la FACSO.

El objetivo principal del curso fue capacitar a los científicos forenses de Tailandia en la implementación de estrategias de recuperación de restos esqueléticos humanos no identificados; incluyendo métodos de excavación arqueológica tradicional y forense, codificación, elaboración de informes y documentación.

Del curso participaron 25 profesionales del CIFS, integrantes de los departamentos de Crime Scene Investigators (CSI), Disaster Victims Investigators (DVI), Missing Persons Investigators (MPIC) y la Royal Police.

La propuesta constituyó una continuación de otra capacitación dictada por el equipo del EAAF en el año 2018 en Tailandia y se espera poder continuar colaborando desde la FACSO en futuros cursos de estas características.